Andrea Guerrieri sconfitto in finale da Filippo Moroni nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia

Andrea Guerrieri si ferma ad un passo dal bis. L’alfiere del Circolo Tennis Reggio Emilia, campione in carica, cade in finale nell’edizione 2025 delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia andati in scena al Cere perdendo 6-1, 6-4 con Filippo Moroni. Quest’ultimo è stato capace di comandare il gioco con colpi incisivi da fondo campo, costringendo l’avversario ad un numero di errori superiore rispetto al solito. Anche questa edizione ha fatto registrare diverse buone prestazioni dei reggiani in gara, in particolare il dominio del giocatore padrone di casa Luigi Fornaciari nella terza categoria maschile e il successo della coppia scandianese composta da Luca Silingardi e Luca Zannini nel doppio di quarta categoria. Nel singolare di quarta il titolo è andato all’emiliano Andrea Facondini. Moroni stacca il pass per le qualificazioni degli Internazionali d’Italia, mentre Fornaciari, Facondini e la coppia Siligardi-Zannini rappresenteranno l’Emilia Romagna nella fase nazionale della competizione che si giocherà sempre al Foro Italico.

"È stata un’edizione di straordinario successo - commenta il direttore del Cere e del torneo, Alessandro Tosi - che ha registrato il record d’iscrizioni, una buona affluenza di pubblico ed un livello di gioco davvero alto, con la presenza in gara di alcuni dei migliori tennisti italiani di seconda categoria. Siamo soddisfatti di aver portato a termine quest’altro successo. Un ringraziamento doveroso va ai circoli di Albinea, Cavriago e Quattro Castella che ci hanno messo a disposizione i loro campi coperti in terra rossa. Queste collaborazioni, visti il numero d’iscritti e il maltempo, ci hanno consentito di terminare la competizione nei tempi sostanzialmente previsti".