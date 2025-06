Andrea Guerrieri trionfa allo Slovan Open di Lubiana: primo titolo singolare ITF

Primo titolo in singolare per Andrea Guerrieri. Il 26enne mancino di Correggio, tesserato per il Circolo Tennis Reggio Emilia, fa suo lo Slovan Open sui campi in terra battuta di Lubiana, aggiudicandosi sul "rosso" un torneo ITF da 15mila dollari di montepremi. Nel 2018, in coppia con l’altro reggiano Alessandro Motti, era arrivato un successo in doppia, in Grecia, ma stavolta la soddisfazione è tutta di "Guerro", che ha sfruttato al meglio i favori del pronostico nella finale col rumeno Sebastian Gima, chiusa col successo al terzo set.

Sul "rosso" sloveno il cammino non è stato tutto in discesa, nonostante il tabellone lo vedesse indicato come terzo favorito del seeding: Guerrieri ha esordito con un veloce 6-2, 6-1 al croato Nikola Basic, per poi soffrire nel secondo turno col polacco Karol Filar, piegato nella partita decisiva col punteggio di 6-1, 3-6, 6-4.

Nei quarti l’atleta reggiano ha alzato i giri del motore col duplice 6-4 all’argentino Valentin Basel, mentre in semifinale, dopo aver conquistato il primo set per 6-1, è arrivato il ritiro del francese Theo Papamalamis a regalare l’accesso al match decisivo. Qui è stata la volta del già citato Gima, un passato al numero 436 del ranking mondiale, che ha approcciato male il match perdendo il primo set senza conquistare nemmeno un game, per poi rimontare e agganciare Guerrieri grazie al 6-4 del secondo.

"Guerro" però, non si è perso d’animo e ha portato a casa partita e trofeo grazie ad un terzo set d’alto livello, sia tecnico che di forza mentale, chiudendo i conti sul 6-0, 4-6, 6-3. Con questo risultato sarà di certo migliorato l’attuale classifica, che lo vede al numero 576, con la speranza di provare ad entrare per la prima volta tra i primi 500, sfiorati solo nel novembre 2024.