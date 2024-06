Andrea Landi è Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia: riconoscimento in Usa

Andrea Landi, presidente di Landi Renzo Usa, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, onorificenza conferita dallo Stato Italiano come riconoscimento ai cittadini che si sono contraddistinti per l’impegno nella promozione di collaborazioni virtuose tra l’Italia e altri Paesi. Conferito dal presidente della Repubblica Italiana su proposta del Ministro degli Esteri, il riconoscimento ha confermato l’impulso innovativo internazionale del gruppo Landi Renzo, leader mondiale nella mobilità sostenibile e nello sviluppo di infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. "Sono molto orgoglioso per gli ambiziosi risultati che Landi Renzo Usa ha saputo raggiungere in questi anni, a partire dall’ingresso del gruppo sul mercato statunitense, nel 2010, ad oggi", ha dichiarato Landi.