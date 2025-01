Andrea Landi e roghi di Los Angeles: "Abbiamo dovuto evacuare casa. Intorno a noi scene terribili"

di Gabriele Gallo

Andrea Landi, 40 anni, figlio del patron della ’Landi Renzo’, Stefano, vive a Los Angeles dal 2010, dove gestisce e cura gli interessi della filiale californiana dell’azienda di Corte Tegge. Con la moglie Joane e i figli Filippo e Nina si è trovato coinvolto, la settimana scorsa, nei violenti incendi che hanno sconvolto la megalopoli statunitense.

Landi, siete in sicurezza ora?

"Il vento è aumentato, hanno alzato il livello di emergenza, stiamo monitorando. Speriamo che riescano a mantenere la situazione sotto controllo. Per cui anche se l’incendio nella zona dove abitiamo è stato spento, continuiamo a vigilare. Una settimana fa però abbiamo dovuto abbandonare la nostra casa".

Cosa è accaduto esattamente?

"Siamo rimasti coinvolti in quello che i media Usa hanno chiamato ’Sunset Fire’, nella zona del Runyon Canyon, in particolare una collina che sovrasta proprio il quartiere dove abitiamo. Già la sera prima eravamo stati messi in preallarme poi, mercoledì è arrivato l’Alert sul cellulare che ci ordinava di evacuare".

Siete riusciti a gestire la situazione?

"Noi abbastanza bene. Abbiamo preso beni di prima necessità, alcuni vestiti e siamo fuggiti in automobile. Abbiamo però visto gente che scappava a piedi, veicoli sui marciapiedi, altri che guidavano in modo incerto. Qualcuno, insomma, è stato preso dal panico, ma è comprensibile. Anche perché sembrava una scena presa dal film ’Dante’s Peak’ (che racconta l’esplosione di un vulcano, ndr) il cielo era oscurato dal fumo, la montagna avvolta dalle fiamme. Nina, mia figlia più piccola, era davvero molto spaventata. Suo fratello, che ha 13 anni è stato bravissimo a tranquillizzarla mentre filavamo lungo la strada".

Dove vi siete diretti?

"Il nostro primo obiettivo era, chiaramente, allontanarci dall’incendio, ma non ci era ben chiaro quale direzione prendere perché c’erano notizie di incendi ovunque, specie considerando che la zona dove abitiamo noi era, di fatto, a metà tra le Pacific Palisades e Altadena, i due punti dove ci sono stati gli incendi più gravi e estesi. Abbiamo optato per raggiungere Downtown (il centro di Los Angeles, ndr) e lì abbiamo trovato posto in hotel, dopo circa tre quarti d’ora di viaggio".

Quanto siete rimasti in albergo?

"Circa 24 ore, fino a quando l’incendio non è stato circoscritto, poi siamo potuti tornare a casa".

Conoscete persone che hanno subito danni a causa di questi incendi?

"Purtroppo sì. La maestra di mia figlia ha perso la casa ad Altadena, e in quel territorio molti altri amici sono stati costretti a sfollare e le loro abitazioni hanno subito dei danni. Tantissime persone in quella zona, abitata da migliaia di famiglie di lavoratori dipendenti, hanno perso tutto e faranno molta fatica a ricominciare. Alcuni compagni della squadra di basket dove gioca mio figlio hanno saputo che la loro scuola è stata distrutta".

Gli incendi hanno colpito anche le ville degli artisti di Hollywood, un mondo dove lei ha diverse frequentazioni?

"È vero, soprattutto nel settore della produzione. E so di amici che hanno dovuto evacuare, altri la cui casa è bruciata. E sia ad Altadena che nelle zone più lussuose c’è molta rabbia. Rabbia che condivido".

Per quale ragione?

"Perché si sapeva con anticipo dell’arrivo di questo fortissimo vento, e si sapeva che avrebbe potuto creare numerosi e forti focolai d’incendio. Uno Stato importante e grande come la California doveva essere più pronto ad affrontare l’emergenza. E invece... tra l’altro già tornando dall’Irlanda, un paio di giorni prima di quando abbiamo dovuto evacuare, si capiva che la situazione era gravissima".

Da cosa?

"In aereo, avvicinandoci a Los Angeles, c’erano molte più turbolenze del solito, l’odore del fumo degli incendi era percepibile anche all’interno della fusoliera e dai finestrini si vedeva tutto il territorio di Palisades avvolto dal fuoco, una scena terribile".

Possiamo immaginare anche l’angoscia dei vostri familiari qui…

"Non appena è stato possibile li abbiamo avvisati tutti. Chiaro che quando hanno appreso che dovevamo evacuare si sono preoccupati molto, poi li abbiamo rassicurati".

È riuscito a tornare al lavoro?

"Sì, la zona di Torrence dove si trova la sede della Landi Renzo non è stata interessata dagli incendi".