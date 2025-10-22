Andrea morto a 50 anni, Reggio Emilia piange il parrucchiere del salone Eight

Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 – E’ scomparso a quasi 50 anni un volto noto del centro storico e del settore dell’estetica reggiana: Andrea Manfredini, titolare dal 2002, insieme al socio di una vita Maurizio Daddona, del salone di parrucchieri Eight di piazza Fontanesi e precedentemente del negozio Gate di via Don Andreoli e al centro commerciale Ariosto.

La notizia si è sparsa velocemente in provincia e le pagine social del suo profilo si sono popolate del cordoglio di amici e clienti.

Era una persona poliedrica, alternativa nel look dal sapore rock con tanto di tatuaggi, piercing e baffi enormi e dotata di una simpatia graffiante che, nel tempo, è diventata un punto di riferimento nella sua professione e l’anima del negozio.

Manfredini, che avrebbe compiuto il mezzo secolo il prossimo 15 novembre, ha lottato due anni con un tumore e si è spento ieri mattina all’Hospice Madonna dell’Uliveto.

Lascia i genitori e i tre figli: Anna di 26 anni, Emma di 17 e Diego di 13.

E’ stata allestita la camera ardente, per chi desiderasse dargli l’ultimo saluto, presso l’ospedale di Guastalla, paese di cui era originario e in cui risiedeva.

Il funerale si terrà venerdì mattina con la messa alle ore 9,30 alla Basilica della Pieve della Bassa.

Di lui l’amica e cliente Cristina Bacci ricorda: “Era un maestro nel suo lavoro, dotato di una grande fantasia e capacità tecnica. Nonostante fosse sempre a contatto con il pubblico, nel privato era selettivo nelle amicizie. Era un uomo dotato di una grande sensibilità che gli consentiva di tenere unita la sua grande famiglia allargata. Mancherà tanto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.