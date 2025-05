Andrea Marini si unisce alla Conad: nuovo libero per la Serie A3

Il quarto innesto della Conad del futuro arriva in seconda linea. Reduce da un ottimo campionato di Serie A3, arriva il libero Andrea Marini, classe 2005, che porta in dote dinamismo, intensità e determinazione. nato a Carate Brianza, il nuovo arrivato ha giocato due stagioni or sono a Brugherio e, nell’ultimo torneo, a Mantova.

"Mi sono convinto a scegliere Reggio Emilia perché so di trovare una società solida e con una lunga storia nella pallavolo di vertice" spiega il nuovo arrivato. "Sono sicuro che quest’anno ci sarà un ambiente ideale per crescere: in palestra si lavorerà con intensità, e questo per me sarà fondamentale per migliorare ancora, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. In campo porto grinta e determinazione, due aspetti che ritengo fondamentali nel mio modo di vivere la pallavolo. Ho sempre avuto la voglia di non mollare mai, in ogni scambio e in ogni situazione. È un atteggiamento che mi appartiene e che spero di riuscire a trasmettere anche ai miei compagni: penso che avere un gruppo compatto e combattivo sia la base per fare una buona stagione. Mi affaccio a questa nuova avventura con grande entusiasmo e motivazione. Ho tanta voglia di fare bene, di mettermi alla prova e di dare il massimo ogni giorno. L’obiettivo è quello di disputare un campionato all’altezza delle aspettative, sia personali che di squadra".

Il punto. Si va via, via componendo quindi il puzzle della squadra che vuole recitare da protagonista nel prossimo torneo di Serie A3, dopo tanti anni al piano superiore, conquistando la salvezza. Oltre a Marini è già stato ufficializzato il ritorno del palleggiatore Filippo Santambrogio, mentre al centro ci saranno i confermati Nicholas Sighinolfi e Rocco Barone, entrambi 2 giocatori di categoria superiore.

Ora attesa per l’opposto e le bande, chiamate ad essere punti di riferimento in attacco.