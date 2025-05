Andrea Meroni: pilastro della difesa granata, conquista la salvezza in Serie B

Con la prolungata assenza di Paolo Rozzio per infortunio, in questo campionato si è caricato sulle spalle la difesa granata, nei momenti positivi e in quelli neri: Andrea Meroni (foto, durante la festa) è stato una costante della formazione granata, spesso l’ultimo baluardo in mezzo alle defezioni, tra infortuni e squalifiche. Il classe ’97 ha giocato per 30 gare intere ogni singolo minuto del campionato, come nessuno in Serie B e come pochi in Europa. Poi un problema muscolare e tre gare saltate nel momento topico. All’ingresso della stazione cammina vicino ai suoi compagni, con un sorriso così, con gli occhi lucidi, godendosi la folla granata che abbracciava la squadra. "Ci siamo riusciti, sono super felice, fino a pochi giorni fa tutti avrebbero firmato per il playout, ad esempio dopo il Pisa, e arrivare alla salvezza con un turno d’anticipo è una roba incredibile, eccezionale. Dentro di noi, però sapevamo di avere le capacità per poterci riuscire, e così è stato". La gioia è incontenibile. "Quando raggiungi una salvezza simile è come vincere un campionato". Come detto prima, sul più bello è stato costretto a fermarsi, dopo averle giocate tutte. "Stando fuori ho capito cosa prova un tifoso: soffri 5 volte di più, ti senti impotente e da fuori non puoi sfogarti. È stata una tortura ma sono contento di essere rientrato all’ultimo e ce l’abbiamo fatta". g.m.