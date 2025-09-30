Andrea Moscardini morto nello schianto contro un bus di turisti in A1: “Un pezzo di cuore se ne va”

Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Si è infranto “un pezzo di cuore”. Sul tratto di autostrada A1 che sfila sotto il ponte di Calatrava a Reggio Emilia, ieri mattina la vita di Andrea Moscardini si è interrotta. Il quarantenne di Bazzano, che lavorava come autista consegnatario per la ditta Appennino Food Group con sede a Savigno, è rimasto coinvolto in un gravissimo tamponamento con il furgone aziendale, andando a scontrarsi contro un pullman turistico francese e un terzo veicolo, poco prima del casello di Reggio Emilia.

“Un pezzo di cuore” che se ne va, così come lo ricordano i colleghi dell’azienda dove Moscardini lavorava da circa cinque anni e per cui purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica è tuttora oggetto degli accertamenti della polstrada, intervenuta in A1 con i vigili del fuoco, l’elisoccorso e ambulanza del 118 per prestare le cure del caso anche ai due feriti lievi che erano a bordo del pullman e regolare un traffico che ha raggiunto circa dieci chilometri di coda. Una tragedia improvvisa, struggente, che ha immediatamente scavato un solco di dolore nelle tantissime persone della Valsamoggia che conoscevano e amavano Moscardini, il quale lascia anche una figlia piccola. “Andrea era una persona straordinaria. Un ragazzo sempre disponibile, che ha saputo farsi apprezzare per la sua umiltà e il rispetto che ha sempre dimostrato verso tutti – ricorda commosso uno dei titolari di Appennino Food Group, Angelo Dattilo –. Era un lavoratore instancabile, che ha sempre svolto il suo ruolo con un impegno esemplare. Con il tempo, è diventato parte integrante della nostra famiglia aziendale. Era una persona riservata, timida, ma geniale”.

Un uomo dal cuore buono, sempre solare, proprio come lo ricorda chi lo ha conosciuto. “In tutti questi anni non l’ho mai visto senza sorriso. Andrea sapeva affrontare ogni difficoltà a testa alta e, fino all’ultimo giorno, ha continuato a lavorare con impegno e passione – continua Dattilo –. La sua serietà e bontà resteranno per sempre nei nostri ricordi. Oggi il dolore è grande, ma più grande è la gratitudine per averlo avuto accanto sia professionalmente che personalmente. Ci mancherà come collega ma soprattutto come persona”.

A unirsi al cordoglio è anche la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna. “Un incidente stradale si è portato via Andrea Moscardini, nostro concittadino deceduto mentre stava svolgendo il proprio lavoro. La sua improvvisa scomparsa lascia un dolore profondo a Valsamoggia dove è nato e dove aveva scelto di continuare a vivere e lavorare, e in tutta la comunità. Esprimo a nome mio e dell’amministrazione comunale le più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.