Andrea Rossi (Pd): "Servono prima misure strutturali"

La sicurezza è correlata alla libertà. Quando una comunità esprime con forza il bisogno di sicurezza, sta chiedendo anche più protezione fisica e sociale. L’attuale scelta di impiegare l’Esercito per presidiare le stazioni è, nei fatti, la conferma di un grave problema strutturale: le forze dell’ordine sono sotto organico". La nota di Andrea Rossi, parlamentare reggiano del Pd, arriva poco dopo l’insediamento dell’Esercito in stazione e zone limitrofe. Misura sulla quale, all’interno del centrosinistra emiliano, ci sono varie posizioni. Quella di Rossi è chiara. "Sebbene i militari possano offrire un contributo in termini di deterrenza, non sono equipaggiati per affrontare in modo efficace le complesse dinamiche della sicurezza urbana – aggiunge il deputato –. I numeri parlano chiaro: a fronte di una dotazione teorica di circa 194.000 operatori tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, l’Italia sconta oggi un deficit di oltre 27mila unità. Inoltre – continua Rossi –, nonostante i recenti rinnovi contrattuali, le retribuzioni delle forze dell’ordine non hanno recuperato il potere d’acquisto perso con l’inflazione. Non va poi dimenticato che, solo pochi mesi fa, è stato necessario uno sforzo congiunto delle forze di opposizione, in primis del Pd, per evitare il taglio del 25% del turnover nelle forze dell’ordine previsto dalla maggioranza di governo nell’ultima Legge di Bilancio". Insomma, per Rossi, più in generale, "la questione della sicurezza non può essere affrontata solo con operazioni mediatiche o soluzioni temporanee. Servono investimenti strutturali".

Il movimento ‘Possibile’ è invece contrario all’Esercito in stazione. "Non ci trova d’accordo la decisione della prefettura sull’estensione temporale della zona rossa fino al 30 giugno – dicono in una nota Alessandro Miglioli, capogruppo di Verdi e Possibile in Consiglio Comunale, e Marco Dall’Asta e Silvia Murgia, portavoce di Possibile Reggio Emilia –. Continuiamo a ritenere, come abbiamo sostenuto sin dall’inizio di questa storia, che la creazione delle zone rosse non risolva assolutamente nulla, ma al massimo sposti in altri contesti urbani le problematiche sociali denunciate da più parti. La nostra preoccupazione più grande è che si continui in questa deriva di provvedimenti securitari sempre più estesi, anche la militarizzazione della zona stazione, di cui tra qualche settimana potremo valutare gli effetti, va in questa direzione".

Due giorni fa Marco Massari aveva sottolineato la bontà della scelta, pur non facendone più ‘l’ultimo baluardo’ della sicurezza urbana a Reggio. "Siamo convinti che possa costituire un aiuto ma anche che non basterà a risolvere tutti i problemi che la nostra e altre città di dimensioni simili hanno in questo momento storico in cui disagio giovanile, gravi marginalità, tossicodipendenza e povertà crescente rappresentano vere e proprio emergenze – ha detto il sindaco –. L’esercito arriva a Reggio perché, insieme alla prefetta e a tutto il Comitato ordine e sicurezza pubblica abbiamo condiviso che potesse essere un ulteriore presidio a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico in una zona delicata della nostra città. Pertanto, già diversi mesi fa – ha concluso il sindaco –, abbiamo chiesto di far parte del programma ‘Strade sicure’ al ministero dell’Interno che recentemente ci ha accordato la misura".

