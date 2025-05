Andrea Tronconi nuovo responsabile scouting della Pallacanestro Reggiana

Sarà Andrea Tronconi (foto) il nuovo responsabile dello scouting e team manager della Pallacanestro Reggiana. Il classe ’92, già braccio destro di Sambugaro a Pistoia, raccoglierà l’eredità di Michele Talamazzi (diretto a Tortona). Per lui si tratta di una grande opportunità dopo gli anni trascorsi in Toscana, esperienza dove ha potuto farsi apprezzare sia dal punto di vista umano che professionale. Lavorerà quotidianamente al fianco del nuovo gm, in continuità con quelle che sono state le sue ultime esperienze.

In attesa del saluto ‘ufficiale’ alla squadra e alla città che avverrà domani dalle 19 al ‘Caffè Europa’, Claudio Coldebella (destinato al Maccabi Tel Aviv) ha affidato ai social il proprio congedo. "Due anni fa sono arrivato a Reggio Emilia e mi sono trovato a vivere momenti intensi, belli ed unici: come succede quando fai parte di un gruppo vero e che ha voglia di stare bene insieme. Il mio ringraziamento va a chi ha reso possibile tutto questo: i colleghi del club, gli allenatori, lo staff, i giocatori, la proprietà, gli sponsor, le istituzioni e il popolo del PalaBigi, ma con loro tutti i reggiani, che mi hanno dimostrato un calore e un’ospitalità che li rende unici. Un grande ringraziamento alla presidente Veronica Bartoli che mi ha voluto qui, dandomi la possibilità di lavorare, cosa mai scontata. Lei mi ha supportato in ogni decisione ed è stata il vero valore aggiunto di queste due stagioni".

Francesco Pioppi