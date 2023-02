Andriolli vescovo in Brasile

Monsignor Paolo Andreolli, missionario saveriano, nominato da Papa Francesco nuovo vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Belém do Pará (Brasile), ha compiuto gli studi di filosofia e teologia nel Seminario vescovile di Reggio Emilia. L’Istituto dei Missionari Saveriani fu fondato da san Guido Maria Conforti vescovo di Parma, dove hanno sede. Nato il 16 dicembre 1972 a Noventa Vicentina (VI), dopo gli studi nel Seminario reggiano, è stato ordinato sacerdote il 7 settembre 2000. Ha emesso i primi voti il 21 agosto 1994 e il 5 marzo 2000 la professione perpetua nella Pia Società San Francesco Saverio per le Missioni Estere. Ha svolto i seguenti incarichi: animazione missionaria e vocazionale a Desio; vicario parrocchiale di São Félix do Xingu in Brasile, di Nossa Senhora Aparecida de Tucumã e successivamente parroco di quest’ultima comunità. Attualmente rivestiva l’incarico di vicario parrocchiale presso São Francisco Xavier e di promotore dei Saveriani a Belém.