Anestesia, Legittimo nuovo direttore

La struttura di Anestesia e Rianimazione dell’Area nord, che comprende gli ospedali di Guastalla e Correggio, ha un nuovo direttore. Si tratta del dottor Francesco Legittimo, laureato all’Università di Napoli, conseguendo poi la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nello stesso ateneo e svolgendo un periodo di formazione esterna nella scuola di specializzazione dell’Università di Bologna. È un professionista già da tempo in forza all’Azienda Usl reggiana. Nel 2011 ha iniziato l’attività come dirigente medico di Anestesia e Rianimazione a Reggio. Ha svolto attività di tutoraggio per medici in formazione specialistica dell’Università di Parma e di Modena-Reggio, partecipando a congressi e corsi di formazione. Per quanto riguarda l’aspetto clinico, Legittimo ha svolto attività anestesiologica in reparti come chirurgia generale, ginecologia, urologia, neurochirurgia, chirurgia senologica, ortopedia, oculistica e ostetricia. L’attività di rianimazione è stata svolta nella terapia intensiva dell’ospedale di Guastalla.

a.le.