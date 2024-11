Anestesisti, reperibilità ridotta. Briglia: "Una scelta inconcepibile"

"Scelta Inconcepibile la riduzione della reperibilità degli anestesisti rianimatori all’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti". Ad affermarlo è il dottor Ermanno Briglia, candidato al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna nella lista di Forza Italia, nonché Direttore responsabile del settore: "Sono molto preoccupato – aggiunge – nell’apprendere da fonti inconfutabili che il servizio di anestesia e rianimazione del nostro ospedale, a partire da lunedì 11 novembre, è stato oggetto di una riduzione della ‘turnistica’ di presenza degli anestesisti-rianimatori, in regime di reperibilità nelle ore pomeridiane".

"In sintesi – spiega – nel nostro ospedale sono attive quattro guardie mediche: guardia H24 di anestesia e rianimazione, con reperibilità H24, guardia cardiologica H24, guardia internistica H24 e guardia chirurgica H24. È fondamentale mantenere questi servizi per la montagna. Poichè l’Ausl di Reggio ha tagliato le aggiuntive per i medici anestesisti-rianimatori, è evidente che questi colleghi non potranno garantire la reperibilità anestesiologica-rianimatoria negli orari dei giorni feriali e al sabato solo anestesista-animatore".

"La seduta operatoria del mattino terminerà alle 14 – aggiunge Briglia – mentre fino a poco tempo fa continuava nel pomeriggio grazie alla presenza di un secondo anestesista-rianimatore reperibile, con una programmazione condivisa e codificata dal sottoscritto. Tale programmazione è condivisa con i colleghi direttori di chirurgia, ortopedia, urologia, chirurgia vascolare, otorinolaringoiatria, pronto soccorso e i colleghi di cardiologia, medicina, pediatria, day-hospital, laboratorio analisi, radiologia, direzione infermieristica e con tutto il personale tecnico, infermieristico e OSS, oltre alla Direzione Sanitaria Aziendale". s.b.