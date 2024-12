Anffas, nuovo pulmino inaugurato

È stato inaugurato ieri il nuovo pulmino per il trasporto di persone con handicap, in grado di accogliere fino a nove persone, con la possibilità di caricare fino a quattro grosse carrozzine, in totale sicurezza. Un nuovo veicolo per la coop Anffas di Guastalla, che ogni giorno assiste persone con gravi disabilità, messo a disposizione dalla generosità di una coppia, Luca Ferrari e Nicoletta Bonazzi, gli stessi che lo scorso giugno hanno proposto agli invitati alle loro nozze, celebrate a Gualtieri, di non portare regali ma di destinare fondi alla raccolta benefica che ha permesso di acquistare il veicolo per l’Anffas. Alla consegna presenti Luca e Nicoletta, alcuni loro parenti, oltre a diversi ospiti di Anffas, guidati dal presidente Paolo Gozzi, visibilmente emozionato nel ringraziare per questo importante dono.