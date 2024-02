Angeli candidato per il terzo mandato

Ha accettato la candidatura per il terzo mandato da sindaco Roberto Angeli, da dieci anni primo cittadino di Reggiolo. L’altra sera, nella sede Pd del paese, si è svolta l’assemblea degli iscritti che ha confermato fiducia ad Angeli. A suo favore anche la raccolta di 1.500 firme tra cittadini reggiolesi a sostegno di una nuova candidatura del sindaco. Presente all’incontro anche il segretario provinciale del Pd, Massimo Gazza: "Sono certo che questa sia la scelta giusta per Reggiolo. Angeli ha dimostrato di lavorare bene cercando di migliorare il paese, come dimostra la ricostruzione post sisma, e di sostenere la comunità aumentando i servizi e gli spazi per i cittadini". Angeli aveva annunciato una pausa di riflessione dopo che è entrata in vigore la normativa che consente ai sindaci di andare oltre il secondo mandato nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Sono state raccolte firme, sono arrivate "sollecitazioni", ma non è stato facile "convincere" il sindaco uscente ad accettare la possibilità del terzo mandato. E in caso di successo elettorale sarà una donna, Livia Arioli, attuale assessore alle politiche sociali e alla scuola, a ricoprire il ruolo di vicesindaco. Presenti all’assemblea anche i giovani del gruppo "Gli Scomodi", che seguono un progetto educativo della coop Papa Giovanni XXIII. Si è inoltre costituito il comitato che si occuperà di individuare una sede per campagna elettorale, programma e scelta dei candidati consiglieri.

Antonio Lecci