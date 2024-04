Angeli conferma la sua squadra: "Pronti a rimetterci al lavoro"

"Siamo pronti a rimetterci al lavoro". Così viene annunciata la squadra di governo locale di Reggiolo in caso di riconferma della lista di maggioranza in carica. È stata presentata dal sindaco Roberto Angeli, candidato a un nuovo mandato. Conferme per Franco Albinelli (ricostruzione, cultura e turismo), Aldo Michelini (sport, associazionismo e volontariato, Protezione civile e ambiente) e Maria Luisa Oliverio (bilancio e tributi, attività produttive, sicurezza).

La nuova arrivata è Livia Arioli, già capogruppo del "Centrosinistra per Reggiolo", per Politiche sociali e della famiglia, assistenza, sanità, scuola e formazione, trasporti. A Roberto Angeli rimarrebbero le deleghe alle politiche territoriali e alle opere pubbliche. Sempre in tema di elezioni, a Reggiolo scende in campo anche una lista guidata dal candidato sindaco Manila Maffei, senza escludere pure un’ulteriore formazione sostenuta da attivisti di Forza Italia.

a. le.