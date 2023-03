Angeli e Demoni Ammessi 500 testimoni Bagarre in tribunale fra difesa e procura

di Alessandra Codeluppi Si è aperto il dibattimento, nel processo con rito ordinario scaturito dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, secondo l’accusa tolti alle loro famiglie per essere dati in affido ad altre con motivi pretestuosi: finito alla ribalta col nome ‘Angeli e demoni’, conta 17 imputati tra cui assistenti sociali e altre figure professionali. La lunga udienza di ieri, durata dalle 9.30 alle 19.30 e caratterizzata da qualche tono sopra le righe, consegna un dato certo: sarà un processo dai grandi numeri. Il pm Valentina Salvi ha infatti chiesto di ammettere duecento testimoni, dopo aver domandato di scartarne una trentina di quelli in lista, suscitando l’ira delle difese, che ritenevano alcuni di questi fondamentali. Anche gli avvocati delle parti civili e degli imputati hanno avanzato a loro volta le richieste: in totale il numero dei testimoni dovrebbe aggirarsi sui cinquecento. Ieri sera la Corte dei giudici, presieduta da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ha ammesso tutte le richieste, riservandosi però di revocare in futuro qualche testimone nel caso sia ritenuto sovrabbondante. È stato poi fissato un serrato calendario di udienze, due alla settimana, fino a luglio inoltrato e a partire dal 27 marzo,...