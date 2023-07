Angeli e Demoni, colpo di scena Testimone rischia di essere indagata

di Alessandra Codeluppi

Lei, un’assistente sociale, era stata citata come testimone nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza. Ma nelle sue parole la Corte dei giudici ha ravvisato profili che potevano prospettare una responsabilità penale. A quel punto, come prevede la legge, la deposizione dell’operatrice, in quanto non imputata, è stata sospesa e il collegio - presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini - l’ha invitata a nominare un difensore. La teste ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e il suo esame è cessato. Gli indizi a suo carico sono stati individuati quando lei si è soffermata su un’imputazione di falso a carico di Federica Anghinolfi, ex responsabile del servizio sociale, e di Marietta Veltri, allora coordinatrice degli assistenti sociali dell’Unione. Secondo l’accusa, nel marzo 2015 le due imputate avvano dato indicazione alla teste di certificare in una relazione a sua firma su un bambino "condotte non tutelanti e adeguate dei genitori, in realtà inesistenti, per giustificare un mandato di tutela da parte dall’autorità giudiziaria, come emerso dalle dichiarazioni della stessa assistente sociale".

L’esame è stato interrotto quando lei ha fatto riferimento al fatto che il contenuto di quella relazione sarebbe stato deciso in équipe. Di quel minore, ieri è stato ascoltato il patrigno, parte civile così come la madre, sentita nelle scorse udienze. Prima è stato ultimato l’esame di Roberta Chierici, responsabile delle educatrici della cooperativa Creativ, in veste di testimone: rispondendo all’avvocato Rossella Ognibene, difensore di Anghinolfi (anche ieri in aula), ha descritto la riorganizzazione del servizio educativo avviata sul territorio dal 2012 in poi, i cui operatori affiancavano i servizi sociali.

"I casi complessi, in cui erano compresi abusi e maltrattamenti, venivano seguiti da un gruppo di riferimento e discussi in un’équipe con assistenti sociali e psicologi, di cui facevo parte anch’io per attivare eventuali interventi educativi". Chierici ha riferito come tutto il lavoro fosse fatto in squadra: "Gli assistenti sociali condividevano con gli educatori le informazioni e poi si decideva cosa fare: intervento domiciliare, attività di gruppo, incontri protetti, visite in comunità o dagli affidatari. Nei lunghi anni in cui ho collaborato con Anghinolfi, dal 2011 al 2019, arrivavano segnalazioni di abusi o maltrattamenti da scuole, pediatri, forze dell’ordine e operatori".

Ha stimato, in modo indicativo, che ogni assistente sociale avesse in carico 100-150 casi. Ha elogiato il lavoro di Anghinolfi: "Ha dato molto valore al lavoro educativo e alla riorganizzazione territoriale: gli educatori erano molto più coinvolti". E ha riferito che, se nelle équipe, "era Anghinolfi ad avere più peso per il suo ruolo di responsabilità, venivano però ascoltati tutti i pareri". Ha anche ricordato i problemi del lavoro: "Un’educatrice ci riferì in ufficio di essersi sentita in pericolo dopo che alcune persone erano andate sotto casa sua a seguito di un allontanamento". E descritto il progetto La Cura come "la risposta al problema di bambini abusati o maltrattati per i quali nel servizio pubblico mancava la cura psicologica". Rispondendo all’avvocato Olivero Mazza, ha puntualizzato che Anghinolfi "non ha mai preso decisioni su affidi contro il parere di altri partecipanti all’équipe. Dopo la riorganizzazione, era aumentata la capacità di intercettare i casi di allarme".