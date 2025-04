Angeli e Demoni, difesa di Monopoli: "Un inutile ’processo al sistema’"

di Alessandra Codeluppi"Ora tiriamo le fila di un processo che ci ha impegnati per troppi anni, troppe udienze e con troppi testimoni, in cui la montagna sembra aver partorito addirittura meno di un topolino". Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, ieri la parola è andata all’avvocato Nicola Canestrini che, insieme all’avvocato Giuseppe Sambataro, difende Francesco Monopoli, assistente sociale 40enne: per lui il pm Valentina Salvi ha chiesto 11 anni e mezzo (la seconda domanda più alta) per una trentina di capi di imputazione. Canestrini ha anticipato che avanzerà "richiesta di assoluzione per tutte le accuse".

"Pretendere di fare paralleli tra situazioni accertate e altre ignote – ha premesso – può andare bene sui media, nei talk show o nelle audizioni al Senato, ma è inammissibile in tribunale se si vuole trarre un giudizio di colpevolezza, per il quale serve la certezza granitica". Ha accennato ai falsi contestati nelle relazioni sui minori: "Il pm pensa che i virgolettati lo siano perché non c’è prova di appunti o registrazioni, ma è il contrario: noi abbiamo dimostrato che erano veri per bocca di una minore che in tribunale ha dato conferma. Monopoli non era un missionario, ma faceva il suo lavoro con coscienza".

"Coi colleghi c’erano dissidi su situazioni personali e diversità di cura nell’esercizio della professione, ma rispondendo alle nostre domande – ha rimarcato Canestrini – non c’è stato un solo testimone che abbia detto che Monopoli abbia chiesto di scrivere un falso". Canestrini ha poi fatto un parallelismo tra l’Inquisizione e il modus operandi degli investigatori: "Monopoli non ha confessato e non ha chiesto scusa perché non valeva la salvezza della sua anima. Secondo gli inquisitori, chi confessa salva l’anima o ottiene un trattamento privilegiato, cioè un patteggiamento a prezzi stracciati da usare contro gli eretici che non ammettono. Ci sono state indebite pressioni su persone sentite a sommarie informazioni testimoniali: “Confessate e sarete salvi“".

"I materiali d’indagine che dovevano rimanere riservati furono divulgati per terrorizzare tutto l’ambiente – prosegue –. Quest’indagine quanti danni ha avuto l’effetto di provocare? Non parlo di Monopoli che ha avuto la vita distrutta, la professionalità azzerata e la credibilità evaporata, ma dell’effetto sulla meritoria opera dei servizi per la messa in protezione dei bambini". Attacca l’idea del ’metodo Bibbiano’: "Non si può dedurre la responsabilità personale da un contesto: lo ha testimoniato anche la storia giudiziaria locale che quando si imbastisce un processo sul sistema, contro i vigili urbani (il caso di Montecchio, ndr) o amministratori pubblici (i presunti appalti pilotati del Comune di Reggio, ndr) non si va lontano".

E i contenuti della requisitoria: "Spesso il pm ha riferito fatti smentiti dalle perizie nel dibattimento o ha citato le testimonianze in maniera incompleta, cercando di cristallizzare le prove solo in base al suo esame diretto dei testi e senza tenere conto del controesame delle difese". Critica il nome dell’indagine: "È normale chiamare un’inchiesta ’Angeli e demoni’? Si voleva orientare in senso colpevolista l’opinione pubblica". Ricorda l’interrogatorio reso da Monopoli davanti al gip il 28 giugno 2019: "Lui rispose solo al giudice ma, su mio consiglio, non al pm che non ha cercato prove a favore dell’imputato. Era così astruso acquisire tutti i fascicoli dei procedimenti penali e dei servizi sociali anche anteriori al 2017, specie per i casi che avevano una storia precedente? Per il padre di una bambina, si sarebbe scoperto che fu Monopoli a chiudere la pratica davanti ai servizi, salvo poi riattivarsi quando i carabinieri fecero dichiarazione di abbandono della minore".

Monopoli "ebbe pressioni dal gip che gli disse che ciò che riferiva era smentito dalle sommarie informazioni testimoniali rese ai carabinieri". Si sofferma su altri presunti errori investigativi, come i diversi testimoni citati dal pm che poi sono stati ritenuti indagabili dai giudici durante il processo (quindi da sentire con l’assistenza di un difensore e con la possibilità di non rispondere): "Hanno concorso con le loro dichiarazioni a formare materiale investigativo che ha portato il pm a fare l’azione penale e il gup a disporre il rinvio a giudizio". Ha poi evidenziato che tra i minori al centro del processo "alcuni non sono mai stati allontanati dalla famiglia: uno fu accompagnato da Monopoli in comunità, ma con la mamma; un altro non fu allontanato". E che Monopoli si occupò anche di altri minori con una storia diversa: "Ad esempio una bambina con sospetto di prostituzione online, rimase sempre in famiglia, fu attivata la psicoterapia privata e si chiuse il caso". Ha tuonato contro le fughe di notizie: "Monopoli, che si ritrovò la vita distrutta, dovette mettere in vendite la casa nel novembre 2019. Chiedemmo di farla visitare agli agenti immobiliari e pochi giorni dopo ne parlò Mentana". Attacca un maresciallo dei carabinieri: "In un’intercettazione di luglio 2019 emerge che lui parlava di settimana ideale per far partire ’audio con il lupo’. In che senso? La nostra resta un’impostazione garantista, ma secondo noi si riferiva alla stampa".