Angeli e Demoni: "I minori erano ritenuti sempre vittime di abusi"

"Gli imputati erano convinti pregiudizialmente, a ogni minimo indizio, che i bambini fossero vittime di abuso sessuale e di maltrattamenti. Volevano fare emergere questi reati nei procedimenti minorili, per far coincidere la propria verità storica con quella processuale. Erano pronti a falsificare le relazioni e a dare costantemente una rappresentazione a senso unico sui minori e i loro rapporti coi genitori". Nel processo con rito ordinario per 14 imputati sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ieri è iniziata la requisitoria-fiume del pubblico ministero Valentina Salvi, che ha coordinato le indagini dei carabinieri sull’inchiesta chiamata ‘Angeli e demoni’. "Così si spiegano la sistematicità dei falsi nelle relazioni, le pressioni sulle psicologhe Ausl tacciate di essere incompetenti e il tifo da stadio - ha detto il pm Salvi - emerso dalle chat dei servizi sociali sui processi, perché ci doveva essere una condanna a tutti costi", riferendosi a genitori o parenti indagati per abusi sui bambini. Il pm ha parlato di "denigrazione costante dei genitori, rescissione con le famiglie e ricordi fatti emergere in modo induttivo".

DIVISIONI SUL LAVOROIl pm si è soffermato a lungo sulle frizioni in ambiente lavorativo, inclusi gli stessi imputati. L’ex responsabile dei servizi Val d’Enza Federica Anghinolfi e l’assistente sociale Francesco Monopoli "si autoattribuivano un ruolo salvifico" rispetto ai bambini-vittime "che la magistratura secondo loro non tutelava": "Si ponevano sul piano di Gesù e si paragonavano a Falcone e Borsellino". Chi si opponeva "era ritenuto negazionista, adultocentrico, indifferente al dolore dei minori e complice dei pedofili". Salvi ha citato le divergenze di alcuni imputati verso Anghinolfi e Monopoli: "Le loro valutazioni non erano condivise dai colleghi". In una telefonata del 30 novembre 2018, la psicologa Imelda Bonaretti disse a un dirigente Ausl che commentava la sua informazione di garanzia: "Come al solito Anghinolfi scavalca le persone per ottenere quello che vuole", frase condivisa dall’altro. Richiamata più volte anche la deposizione in tribunale di Cinzia Magnarelli, che patteggiò durante le indagini preliminari per aver falsato relazioni, nonché i messaggi acquisiti: parlò di "servizi tacciati di negazionismo da Anghinolfi e Monopoli solo perché talvolta invitavano alla prudenza".

MAGISTRATURAIl pm ha descritto i due principali imputati "pronti a tutto" anche verso la magistratura, "ritenuta incapace e negazionista e che quindi doveva essere accompagnata a prendere le decisioni da loro ritenute giuste". L’assistente sociale Sara Gibertini "mentì al giudice minorile su un bambino, dicendo che lui dopo l’allontanamento non aveva chiesto della madre". Anche Monopoli "sostenne falsamente che il minore aveva ringraziato tutti dopo essere stato portato in comunità". In un messaggio al marito Bonaretti affermò: "Oggi Monopoli ha detto il falso al giudice".Di fronte a un giudice minorile che voleva revocare un allontanamento d’urgenza, "Anghinolfi diede indicazioni a Bonaretti perché impedisse il rientro del bambino a casa con una relazione negativa, la psicologa scrisse che avrebbe fatto qualcosa, ma poi il giudice comunque ritirò l’allontanamento". Il pm Salvi ha citato un "memoriale" preparato da Monopoli "su magistrati di Reggio e consulenti tecnici a proposito di minori per lui vittime di una setta". E poi, di fronte all’archiviazione disposta dal giudice, cita la psicologa Nadia Bolognini che commentò: "La vita dei bambini è affidata a irresponsabili". E frasi stesso tenore dette da Anghinolfi suluna minore al centro dell processo.

IL DISTINGUO"Ingiusto" per il pm, "mettere tutti gli imputati nello stesso calderone": "Qualcuno - rimarca - si oppose al sistema". CIta Marietta Veltri, allora coordinatrice dei servizi sociali, che accusò Monopoli di aver allontanato una minore solo perchè la famiglia le aveva tolto un cellulare, e Anghinolfi di non saper mettergli un frenoi: "Veltri li rimproverò e loro due paragonarono il suo negazionismo a chi non si accorgeva di un lager pur avendolo vicini a casa". Cita anche quanto riferì Veltri interrogata dal pm, e confermato dalla mail del gennaio 2019 di uno psicologo, sul caso di una madre che era all’estero e le cui figlie gemelle di pochi mesi furono strappate dalle braccia delle donne che le tenevano con l’ausilio dell’allora comandante della polizia locale. "Veltri si preoccupò di lesioni per le piccole e riferì che, se ne avessero avute, sarebbero state attribuite non ad Anghinolfi, ma alla famiglia d’origine o affidataria". E rimarca: "Dopo 3-4 anni non erano ancora rientrate a casa, lo psicologo scrisse che non sapevano più chi era la loro madre".