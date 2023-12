Angeli e Demoni, il medico in aula:: "Mi stupì l’allontanamento del bimbo"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, è stato ascoltato ieri mattina il pediatra reggiano Costantino Panza, che seguiva un minorenne la cui vicenda è finita al centro dell’inchiesta, per la quale ora 17 persone figurano imputate. Ha raccontato che rimase sorpreso quando la madre gli disse che il bambino era stato allontanato da casa: "Mi riferì che c’era una storia di abusi e maltrattamenti, ma non sapeva altro". I genitori gli dissero che le insegnanti sostenevano che il minore era aggressivo e aveva difficoltà di concentrazione, e fu poi inviato alla neuropsichiatria infantile: gli fu diagnosticato un disturbo misto della sfera emozionale.

Ha raccontato di non aver mai visto conflittualità nei genitori e che non gli apparivano mancanze particolari: "Su questa famiglia non ho mai segnalato bandierine rosse. Infatti l’allontanamento mi stupì". Diverso il ritratto che ne fecero, secondo la Procura, diversi imputati, mettendola in cattiva luce ingiustamente, fatto che poi portò a un distacco del bambino dalla famiglia. Rispondendo all’avvocato Rossella Ognibene, difensore dell’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, il medico ha poi ripercorso la condizione del bambino. Gli prescrisse nel 2013 una visita psicologica perché a scuola aveva difficoltà di comportamento. Ha detto che tuttora ha alcuni sintomi di un disturbo "esternalizzato", cioè di aggressività. L’avvocato si è rifatto anche a quanto emerso da una cartella clinica, ovvero "Giochi sessuali col fratello quand’erano insieme": "Un fatto – dice il medico – che mi fu offerto come ipotesi, e che andava esplorata". Nella complessa vicenda familiare del bambino, viene contestato ad alcuni imputati che "sintomi aspecifici del bambino sono stati connotati esclusivamente di significato sessuale e ricollegati a pregressi abusi patiti. Qualsiasi lettura alternativa di tali sintomi è stata omessa alla luce del percorso di gruppo fatto dalla neuropsichiatra sul bambino".

Alessandra Codeluppi