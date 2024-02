Angeli e Demoni: "Il rimborso delle spese di psicoterapia era lecito"

"Dal mio punto di vista il rimborso delle spese di psicoterapia era lecito". Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, si contesta anche l’abuso d’ufficio per le modalità con cui i professionisti della onlus Hansel e e Gretel furono incaricati di fare le sedute ai minori. Ieri la difesa dell’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi ha depositato i verbali di testimonianze rese il 2 febbraio nel processo davanti al tribunale del lavoro, dove Anghinolfi ha impugnato il licenziamento dell’Unione. Nella causa civile è stato ascoltato Yuri Menozzi, che nel 2011-2019 fu il responsabile finanziario dell’Unione Val d’Enza. Le sue dichiarazioni furono raccolte anche dagli inquirenti a fine 2018 durante le indagini sugli affidi, mentre nel dibattimento non è stato finora sentito. Quei contenuti sono ritenuti significativi dalla Procura, ma anche dalla difesa per smontare l’abuso d’ufficio. Ieri il pm Valentina Salvi non ha dato il consenso all’acquisizione dei verbali, mentre l’ok è arrivato anche dalla difesa del sindaco Andrea Carletti. Sull’accusa pende una doppia ghigliottina: si va infatti verso l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio voluta dal governo. E poi, fa sapere l’avvocato Oliviero Mazza insieme al codifensore avvocato Rossella Ognibene, "nel marzo 2024 scatterà la prescrizione". Ma i legali sono interessati a una difesa nel merito: "Su ciò che riferì Menozzi si fondava l’ipotesi d’accusa. Ma poi nel processo civile lui ha smentito l’abuso d’ufficio. Le sue ultime dichiarazioni sono fondamentali per dimostrare l’insussistenza del reato. Tanto che, in mancanza di istruttoria, piuttosto che limitarsi alla presa d’atto della prescrizione, il tribunale potrebbe assolvere". Nei verbali depositati, Menozzi afferma: "La voce era ‘spese per trasferimenti a famiglie per contributi affidi’: era capiente per le spese complessive e ci potevano rientrare anche quelle di psicoterapia". A fine 2018 lui riferì agli inquirenti che "Anghinolfi mi aveva ingannato": "Mi riferivo solo al fatto che dagli atti non risultava l’appalto della psicoterapia", ha poi spiegato in febbraio. E ancora: "Gli inquirenti mi hanno prospettato l’esistenza di un appalto a favore di Hansel e Gretel, intendevo dire che se era così ne ero all’oscuro e non rispondeva agli atti. Non mi hanno mai parlato di coprogettazione". Tutti gli atti a firma Anghinolfi, dichiara la difesa, "sono però relativi alla fase di coprogettazione e non di appalto". Gli avvocati hanno prodotto i mandati a firma Menozzi per dimostrare che erano atti trasparenti, "dove la voce di pagamento indicata era psicoterapia". Di interesse investigativo è invece un’altra dichiarazione: "In caso di pagamento diretto da parte dell’Unione della psicoterapia, la spesa andava indicata più correttamente nel capitolo di spesa ‘Prestazioni di servizio’ del servizio sociale e non in ‘Contributi affidi’". Secondo l’accusa, a Bibbiano sarebbero stati usati psicoterapeuti privati a pagamento pur essendoci quelli gratuiti dell’Ausl. Da altri verbali depositati, emerge che una pediatra e l’allora dirigente del servizio di Salute mentale Gaddomaria Grassi hanno sostenuto che non c’erano psicoterapeuti che trattavano il trauma minorile dovuto ad abusi, tanto che fu fatta formazione specialistica. All’inizio dell’udienza è stata convocata anche la madre affidataria che accolse la bambina del caso-pilota, la 51enne reggiana, residente nel Modenese, Maria Carmela Crotti: in passato era stata citata come testimone, ma poi i giudici l’avevano dichiarata indagabile, accogliendo la richiesta della difesa dell’assistente sociale Annalisa Scalabrini su un’accusa di falso. Ieri la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere: "Si è trattato di una scelta volta a tutelarla - spiega l’avvocato Noris Bucchi - vista l’impossibilità di approfondire una mole di atti così corposa".

Alessandra Codeluppi