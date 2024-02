Angeli e demoni: "Informazioni falsate potevano indurre visioni cliniche fuorvianti"

Il primo incontro protetto tra la bambina e i suoi parenti, dopo che fu allontanata da casa, "si svolse in una situazione artificiosa e surreale", tanto da creare il rischio di "una scissione dell’affetto che lei nutriva sia per la famiglia d’origine sia per quella affidataria".

Lo ha detto Beatrice Cassani, psicologa di Parma, sentita ieri come testimone nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza, soffermandosi sul caso-pilota dell’inchiesta dei carabinieri condotta dal pm Valentina Salvi. La bambina è figlia di un giovane con un disturbo borderline e di una ragazza che la ebbe a soli 14 anni e poi scelse un altro compagno. La piccola continuò a vivere coi nonni, per poi essere allontanata nell’aprile 2018, a 9 anni. La coppia incaricò l’avvocato Patrizia Pizzetti, di recente scomparsa, perché ottenesse il rientro della piccola: nell’ottobre 2018 il tribunale dei minori nominò un consulente tecnico d’ufficio per valutare la situazione. Fu nominata Cassani, la cui analisi fu l’unica, tra tutti i bambini ritenuti lesi nel processo, a essere svolta quando ancora l’inchiesta sugli affidi non era di pubblico dominio (e cioè prima del giugno 2019).

La specialista stilò due relazioni: una per valutare il nucleo familiare; l’altra sugli incontri protetti seguiti al distacco della bambina. In quest’ultima, datata luglio 2019, lei stessa scrisse che aveva ricevuto "informazioni falsate" che avrebbero potuto orientarla "a visioni cliniche fuorvianti": tra queste, le dichiarazioni a firma di un’assistente sociale (estranea all’inchiesta) nella relazione al tribunale dei minori "che fu determinante per allontanare la bambina".

Secondo la Procura, l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi avrebbe costretto quell’assistente a redigere una relazione il 28 febbraio 2018 con una serie di falsità sulla famiglia.

La stessa Cassani risulta parte offesa, poi, per un’imputazione su cui ci si è soffermati ieri, ovvero la falsa perizia addebitata ad Anghinolfi, Marietta Veltri, Annalisa Scalabrini e Imelda Bonaretti: tra l’ottobre 2018 e il primo semestre 2019, le operatrici avrebbero dato a Cassani informazioni non veritiere sulla famiglia della minore; la psicologa comunque diede l’ok al graduale reinserimento della minore nella casa d’origine. E poi ha criticato l’allontanamento: "Ritenni che non vi era un disegno progettuale. Oltretutto avvenne come provvedimento urgente, e mi chiedo il perché, visto che non si trattava di un abuso intrafamiliare".

Si era ipotizzato che fosse responsabile il nuovo compagno della madre, poi archiviato. "Mancava l’integrazione tra i familiari e gli affidatari. I nonni non potevano sapere dov’era la nipote, perché le informazioni non andavano date. Ai parenti fu solo comunicato l’allontanamento, ma non furono preparati, e così anche la piccola". Dopo aver assistito agli incontri protetti, Cassani decise di cambiare la modalità: "Integrai servizi, affidatari, nonni e genitori. Nacquero occasioni di dialogo e ciò fu un beneficio per la bambina".

Ha anche detto che la psicologa Imelda Bonaretti le che la minore le raccontò di aver avuto attenzioni dal compagno della madre.

Ieri si è registrato un nuovo ingresso tra i difensori: dopo la morte dell’avvocato Roberto Trinchero, è subentrato l’avvocato Luca Bauccio (nella foto al centro), che assiste in abbreviato Claudio Foti e ora anche la psicologa Nadia Bolognini insieme all’avvocato Francesca Guazzi.