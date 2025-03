Angeli e Demoni. La coppia omosessuale:: "Offese e discriminate, ma madri per sempre"

di Alessandra Codeluppi In tribunale sono esplose lacrime, emozione e dolore. Professioniste e affidatarie hanno raccontato di pesanti danni subiti al percorso di vita e di lavoro. Di dubbi sui metodi usati dalla Procura durante le indagini; del devastante l’impatto dei media. Hanno respinto le accuse e contestualizzato gli episodi. Con le prime dichiarazioni spontanee rese dagli imputati sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, ci si avvia verso la fine del processo di primo grado.

Tra le sette persone ascoltate ieri, anche la coppia che accolse una bambina, Daniela Bedogni e Fadja Bassmaji, imputate di maltrattamenti verso la minore tra 2016 e 2018, frode processuale e falsa perizia. Bedogni si è soffermata sulle difficoltà che ebbero come madri affidatarie di una minore che veniva da una famiglia molto problematica. "Nel dicembre 2017 dicemmo alla bambina che volevamo fare un’unione civile – dice –. Con l’avvicinarsi dell’evento, temeva che ci saremmo saremmo dimenticate di lei. In un incontro con la psicologa Nadia Bolognini, le mostrò un suo disegno con noi due vestite da spose e lei come un escremento; la professionista le disse che il nostro amore non toglieva nulla a quello per lei. Al giorno del matrimonio si divertì molto. Poi nel febbraio 2019 io e Fadja ci lasciammo, ma tenemmo la bambina al centro perché si sentisse sempre amata e i servizi sociali ci confermarono l’affido".

Bedogni ammette l’episodio intercettato del 20 novembre 2018 ma sotto una diversa luce: "In auto persi la pazienza con la bambina: ne sono ancora dispiaciuta. La sera prima le avevo chiesto di aspettare un attimo per guardare un video e la bambina mise in discussione il mio affetto: al mattino urlai a lungo verso di lei. Ero esausta: c’erano la lontananza emotiva di Fadja e la pressione dei carabinieri che ci convocavano e si mostravano ostili Mi comportai in modo inadeguato, ma non feci scendere la bambina dall’auto e le chiesi scusa: non si ripetè più". "Mi sono chiesta se gli altri si preocupassero per lei. Chissà se la rivedrò..." aggiunge piangendo.

Parola poi a Bassmaji, che ha raccontato di aver deciso di frequentare il corso per genitori affidatari: "Mai avrei immaginato che sarebbe stata un’esperienza così totalizzante. Avevo sottovalutato i problemi concreti. La quotidianità finì sotto sequestro delle sue abitudini: provai senso di inadeguatezza e pensai di interrompere l’affido. Lo dissi all’assistente sociale Francesco Monopoli, in modo molto sofferto, dopo cinque settimane. Lui ci rassicurò, ma io non ce la facevo più". Dice di aver fatto "del suo meglio, poi è diventato amore".

Definisce "comunità educante" la rete di parenti e amici, "famiglia allargata e variegata che ha fatto di tutto per aiutare la piccola. Nonostante siano stati tutti esiliati dalla sua vita, non si stancano di aspettare". Difende gli imputati professionisti, scandendoli per nome: "Con il loro lavoro hanno servito la cura e il diritto della piccola di essere protetta". Al matrimonio con Bedogni la bambina portava la scritta ‘Figlia delle spose’: "Si chiama inclusione e attenzione. Allora era la nostra figlia in affido e lo è rimasta anche in questi anni, pure oggi. Voglio ringraziare la bambina per ciò che ho ricevuto da lei e i suoi genitori per averla messa al mondo".

Nonostante "discriminazione, malignità, accuse orribili e ingiuste" e "contratti di lavoro stracciati, mail istituzionali di rifiuto, decine di pagine di google piene di bugie, silenzio unanime di conosciuti e sconosciuti che mi evitavano, giornali e trasmissioni tv che sbandieravano il nome della bambina per fare audience ignorando pudore e legge", Bassmaji non mostra cedimenti: "In questi 2.302 giorni mai ho pensato che sarebbe stato meglio non incontrare la bambina: la donna che sono non è separabile dalla madre che sento di essere per lei, una mamma in più che ci sarà sempre se lei avrà bisogno".