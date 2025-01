Angeli e Demoni: "La psicologa usò metodi corretti"

"Ho accettato quest’incarico perché ho visto finire sotto processo la psicoterapia del trauma". Nel dibattimento sui presunti affidi illeciti di bambini, davanti al collegio presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, è stato ascoltato ieri Mauro Mariotti in veste di consulente per la psicologa imputata Nadia Bolognini, difesa dagli avvocati Luca Bauccio e Francesca Guazzi. L’esperto era già stato incaricato, insieme allo psichiatra Luigi Cancrini, per la difesa di Claudio Foti, assolto l’anno scorso in via definitiva. Mariotti, medico specialista in Neuropsichiatria infantile e in Psichiatria, è stato direttore del dipartimento Materno infantile dell’Ausl di Reggio, della Neuropsichiatria infantile dell’Ausl di Modena e docente universitario nel nostro Ateneo. Bolognini, che faceva psicoterapia sui minori di Bibbiano, deve rispondere in concorso con altri di frode processuale, violenza privata, falsa perizia determinata da inganno, lesioni per i presunti disturbi ai bambini causati dalle sue sedute.

Mariotti ieri ha sostenuto che la psicologa applicò correttamente i metodi previsti dalla psicoterapia del trauma. "Quando si verifica un trauma, vengono liberati adrenalina e cortisolo che bloccano la comunicazione tra il corpo e la corteccia cerebrale e le memorie spariscono. La psicoterapia deve mettere in rapporto le emozioni con la mente". Lo psicoterapeuta "deve cercare i ricordi attraverso tecniche specifiche che prevedono domande dirette volte a recuperare ciò che è nascosto nel mesencefalo". In quest’ottica, per l’esperto non ha senso parlare di suggestione: "Non esiste la sindrome del falso ricordo, ma esistono i falsi ricordi".

Ha citato la storia di una ‘Fondazione della sindrome delle false memorie’ che fu creata negli Stati Uniti da genitori che erano stati accusati dai due figli di aver commesso su di loro abusi sessuali: la ragazza divenne psicologa, l’associazione fu poi chiusa. E ha anche riferito che nel 2023 sono stati celebrati negli Usa in quest’ambito moltissimi processi. Mariotti ha poi spiegato che "è più facile installare in una persona la falsa memoria di un episodio banale rispetto a quella di un fatto eccezionale". Ha puntualizzato di non aver fatto diagnosi su due bambini al centro del caso Bibbiano perché non ha avuto la possibilità di incontrarli. Ha rivolto poi critiche ai metodi usati dalle due psicologhe consulenti della Procura dicendo che non hanno somministrato i necessari test ai bambini e hanno fatto diagnosticato disturbi senza sottoporli a colloqui.

Alessandra Codeluppi