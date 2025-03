Angeli e Demoni, la requisitoria: "Affido usato come gesto politico"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, il pubblico ministero Valentina Salvi terminerà la requisitoria domani, formulando le richieste per i 14 imputati. Venerdì ha ripercorso la storia di una bambina di 9 anni, che fu affidata all’allora coppia Fadja Bassmaji e Daniela Bedogni, ora imputate per maltrattamenti verso di lei, frode processuale e falsa perizia. La minore fu distaccata dai genitori - il padre, con precedenti, e la madre stavano vivendo una fase conflittuale - a seguito di un provvedimento d’urgenza firmato dall’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi. "Mi spiace dirlo – ha sostenuto il pm Salvi – ma quella bambina era diventata un simbolo politico, l’affido serviva solo ad assicurare la genitorialità alle due donne".

In un’intercettazione dell’8 dicembre 2018 una funzionaria pubblica disse ad Anghinolfi che Bassmaji "quando iniziò il percorso per diventare affidataria a Reggio non riferì la convivenza con Bedogni per evitare ostacoli al suo desiderio di avere un bambino in affido"; Anghinolfi "disse all’interlocutrice che non ne era a conoscenza", approfittando "del proprio ruolo di dirigente pubblico per eludere la legge secondo cui l’affido deve durare 24 mesi".

Il pm ha riferito che dalle captazioni Bedogni si descriveva "mamma di una figlia" e ha rimarcato come non sia mai emerso alcun accenno al fatto che l’affido fosse temporaneo. Nel dicembre 2018 quando l’affido "era in bilico sia per le indagini sia per la nomina di un consulente tecnico per valutare i genitori naturali", ci fu il tentativo di Bassmaji "tramite suoi legami politici di far aggiungere un comma alla legge contro l’omotransnegatività allora in fase di approvazione in Regione perché fosse introdotto un diritto all’affido alle coppie omosessuali. Contattò la segreteria dell’assessore Maramotti".

Nella chat le assistenti sociali commentavano "l’importanza" dell’affido; una di loro scrisse: "Siamo sotto i riflettori politici". Risulta provata, secondo il pm, "la chiara volontà di recidere i rapporti della bambina con i genitori. Nel 2019 a seguito di relazioni dei servizi sociali fu aperto un procedimento per abusi sessuali: il compito della psicoterapia con la bambina era di individuare il sospettato, identificabile nel padre".

Alessandra Codeluppi