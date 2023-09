Angeli e Demoni, la testimonianza: "La madre di quei bimbi era malata"

Il processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza è proseguito mercoledì con l’audizione di un testimone citato dal pm: si tratta di un collega di lavoro di un padre di origine africana a cui vennero tolti due bambini. L’uomo ha raccontato che la sera prima in cui i due minori furono allontanati era andato a trovare il loro padre, che non era andato al lavoro perché la moglie non stava bene. Il collega ha constatato che la casa, nel salotto, appariva in ordine e che non vi erano muffa o materassi a terra (come riportato in altre annotazioni che fanno parte degli atti ritenuti fallaci per costruire un ritratto negativo della famiglia). E che i bambini erano tranquilli, ma che la loro madre si comportava, testualmente, "come una matta". Poi, è emerso, lei ebbe necessità di un tso a causa di uno scompenso psichico.

L’uomo ha anche aggiunto che il giorno dopo il suo collega e padre dei bambini lo chiamò per dirgli che i figli gli erano stati portati via, dato che la moglie aveva detto che il marito aveva toccato la figlia nelle parti intime. Il genitore, indagato per abusi sessuali, fu poi archiviato. Il processo dovrà vagliare se, in base alle circostanze emerse allora, il comportamento delle assistenti sociali e psicologa fu corretto nei riguardi della famiglia, da i due bambini furono allontanati per cinque anni.