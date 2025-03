Angeli e Demoni: le intercettazioni: "Maltrattamenti dati per scontati"

Tra le storie dei bambini al centro del processo sui presunti affidi illeciti, una di quelle ripercorse ieri ha una particolarità: l’allontanamento fu infatti captato "in diretta", attraverso le intercettazioni. Il pm Valentina Salvi, nella requisitoria, ha ricostruito che il caso emerse da una telefonata fatta dall’assistente sociale Francesco Monopoli il 14 novembre 2018 in cui dialogava con un giudice minorile onorario, in vista dell’allontanamento previsto undici giorni dopo: al centro una coppia albanese e il loro figlio di 6 anni.

A Reggio era aperto un fascicolo per maltrattamenti ai danni della madre, dopo la notizia di reato comunicata dalla Procura minorile. Tutto nacque dopo che le maestre trasmisero ai servizi sociali nel novembre 2017 un disegno del piccolo: lui disse alle insegnanti che raffigurava il padre che picchiava la madre. Il pm Salvi si è soffermata sul referto del pronto soccorso datato 21 febbraio 2018, riguardante il bambino. "L’insegnante vide che lui aveva le mutande sporche: fu chiamata la madre, che avvisò il pediatra. Quest’ultimo mandò il bambino all’ospedale per sospetta emazia. Nella relazione si scrisse che lui andò all’ospedale come sospetto abuso sessuale, protocollo che però, come emerge dal certificato, non fu mai attivato".

Nel giorno dell’allontanamento "l’assistente sociale Annalisa Scalabrini chiese alla madre se avesse subito violenze e se stesse proteggendo il marito. Monopoli, intercettato, dice che lei era dentro con Scalabrini, che piangeva e che in questi casi la ritrattazione è una delle questioni maggiori, dando per scontati i maltrattamenti".

Monopoli "cercò di condizionare la madre mentre la accompagnava dal giudice minorile. Anghinolfi gli chiese se era riuscito a convincerla a rivelare i maltrattamenti e lui rispose che lei non sentiva ragioni". Il pm ritiene provata la falsa testimonianza di Monopoli al giudice minorile: cioè "aver dichiarato che il bambino, subito dopo l’allontanamento, disse che in casa succedevano cose brutte ma non voleva parlarne e che, una volta in comunità ringraziò per essere stato portato lì". Mentre erano a pranzo durante il viaggio verso la struttura, "Monopoli approfittò per interrogare il bambino e un’operatrice provò a fargli cambiare argomento, riferendo poi che le sue domande erano troppo suggestive, che lo fece presente a Monopoli e che il bimbo non disse mai quelle parole".

Alessandra Codeluppi