Angeli e Demoni: risarcito l’ex sindaco Colli

Unione Val d’Enza ha disposto un rimborso di quasi 75mila euro per le spese legali sostenute da Paolo Colli, ex sindaco di Montecchio ed ex presidente dell’Unione Comuni dal 2015 al 2017, prosciolto nell’ambito del processo penale "Angeli e Demoni". Come l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, Colli - coinvolto in qualità di amministratore dell’Unione - è stato prosciolto il 12 ott 2024 dopo l’abrogazione del reato di "Abuso di ufficio". Il procedimento a suo carico riguardava l’affidamento del "servizio di psicoterapia per minori in carico al Servizio sociale ai terapeuti della cooperativa Sie Srl, senza gara pubblica, con pagamenti gestiti tramite soggetti formalmente interposti". Colli, si legge nella determina che autorizza il rimborso-spese, è stato assolto con sentenza che esclude conflitti di interesse, dolo o colpa grave, riconoscendo la piena legittimità del suo operato. Sulla base del regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione e delle verifiche interne di congruità, la richiesta presentata dall’ex sindaco è stata accolta lo scorso 7 ottobre. L’Ente ha impegnato la somma complessiva di 74.612 euro: 54.184 euro saranno liquidati direttamente a Colli, mentre 20.427 euro andranno al suo difensore, l’avvocato Francesco Paolo Colliva di Bologna. Le spese legali - non le prime che l’Unione deve sostenere verso ex dipendenti o funzionari coinvolti in procedimenti penali - è stata coperta attraverso il Fondo passività già accantonato nel Bilancio, che consente il rimborso a dipendenti e amministratori assolti da procedimenti connessi all’esercizio delle loro funzioni.

Intanto ieri su Radio Leopolda, emittente online di Italia Viva, è andata in onda una nuova puntata del podcast "Parliamo di Bibbiano", con Umberto Baccolo e Simona Musco, autrice di un libro che ricostruisce tutte le fasi della vicenda "Angeli e Demoni", dallo scoppio dello scandalo fino alla sentenza. Ospite era Luigi Manconi, autore della prefazione del volume. L’ex senatore del Pd ritiene che il caso "sia paradigmatico della potenza, del carattere intimidatorio e dell’effetto, che può essere persino letale, dell’attività del circo mediatico-giudiziario". Ha parlato anche di "una sola strategia: quella della mostrificazione, della criminalizzazione", nell’ambito di un’inchiesta "nata male sin dalla suo battesimo, quel titolo che le viene dato, Angeli e Demoni, a dir poco suggestivo e manipolatorio perché evoca immediatamente uno scenario fatto di oscurità".

Francesca Chilloni