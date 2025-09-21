Angeli e Demoni. Talk e riflessioni sul libro di Bauccio

Oltre 250 persone sono accorse venerdì sera al teatro ‘De Andrè’ di Casalgrande per la presentazione del libro ’Non è una dea bendata. Contro l’inganno di Bibbiano’ scritto dall’avvocato Luca Bauccio e tratto dall’arringa da lui pronunciata nel processo sui presunti affidi illeciti bambini per la sua assistita, la psicologa Nadia Bolognini, assolta. Hanno preso la parola per la prima volta fuori dal tribunale diversi legali difensori. Erano presenti diversi amministratori pubblici e il deputato del Pd Andrea Rossi. Al centro le riflessioni dell’avvocato Bauccio, intervistato dal sociologo Gino Mazzoli: "Il mio libro è stato pubblicato il giorno prima della sentenza, ma se anche fosse stata emessa una condanna avrei comunque diffuso questi contenuti in cui credo fermamente – dichiara Bauccio –. Hanno vissuto un trauma anche coloro che, in buona fede, hanno creduto che gli imputati fossero orchi: il loro odio nasceva dalla paura".

L’incontro è stato introdotto da una riflessione del sindaco Giuseppe Daviddi: "Vi sono giornalisti che sacrificano l’obiettività dei fatti per inseguire lo scoop. E magistrati che talvolta cedono al richiamo del riflettore o si lasciano guidare dalla propria ideologia". Ha rimarcato "una ferita ancora più crudele: l’esclusione sociale. Quando qualcuno viene accusato all’improvviso rimane solo". Questioni riprese anche dall’avvocato Nicola Canestrini, difensore dell’assistente sociale Francesco Monopoli, condannato a 1 anno e 8 mesi con pena sospesa. Letto un messaggio che una collega di Monopoli inviò alla moglie: "Vorrei che gli dicessi che è la persona migliore che conosca e che lo stimo tantissimo: spero si risolva tutto al meglio".

Alessandra Codeluppi