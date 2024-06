Angeli è il più votato in regione

"Siamo molto soddisfatti, come gruppo, per il risultato ottenuto. Oltre l’83% delle preferenze è il massimo che si è raggiunto a livello regionale. Rappresenta la stima dei cittadini verso quello che abbiamo fatto in questi anni, mettendoci alla prova nell’impegno di ricostruzione post terremoto".

Parole di Roberto Angeli, sindaco a Reggiolo per il terzo mandato consecutivo. "Abbiamo notato un voto che ci ha premiato a prescindere dal credo politico. Lo si nota – aggiunge – dalle differenze del voto per le Europee e quello per le Comunali. Questa situazione ci spinge a fare ancora meglio per il futuro. Oggi (ieri, ndr.) mi prendo un giorno di riposo, ma da domani si ricomincia il lavoro per il paese". I progetti non mancano: entro la fine del nuovo mandato si punta a riaprire gli spazi della rocca medioevale, la scuola media, cercando anche di "riempire" questi spazi con contenuti e servizi. Tanti i messaggi arrivati da Angeli per complimentarsi per il risultato ottenuto. "Roberto, sei l’insieme dei rapporti sociali. Hai un compito, hai un mano un valore ineguagliabile. Con la passione che da sempre ti distingue porterai avanti questo impegno nella vita lavorativa, sociale e familiare", uno dei messaggi più apprezzati dal confermato primo cittadino. Intanto, già quest’oggi dovrebbe essere resa nota la nuova giunta comunale, che vede molte conferme ma anche un volto nuovo. E con Livia Arioli, assessore nel precedente mandato, destinata a essere nominata vicesindaco nella nuova giunta reggiolese.

Antonio Lecci