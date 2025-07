Angelo Campani, direttore Credem morto: era un ‘Bizzocchi boys’. Giovane di talento, partì nell’Agricola

Reggio Emilia, 5 luglio 2025 – Angelo Campani c’era da sempre. Al Credem da prima del Credem. Era uno dei cosiddetti ’Bizzocchi Boys’, i figli di una gestione che risaliva a quando la Banca agricola commerciale decise una svolta fondamentale nella sua storia, quella di non farsi inghiottire, ma di rimanere viva, nel solco della volontà di Achille Maramotti di far continuare la banca. Un periodo storico in cui gli istituti bancari di medie o piccole dimensioni sparivano per essere assorbiti dai grandi.

Al contrario, dagli anni Settanta la Banca agricola decise di proseguire in autonomia. Con l’arrivo dell’allora direttore generale, Franco Bizzocchi, venne portata avanti una politica di forte aggregazione e acquisizione di giovani. ​​​​​​Una banca di ragazzi, i ’Bizzocchi boys’ appunto. Angelo Campani – ’Campus’ per gli amici, scomparso ieri stroncato da un malore mentre era al lavoro – dopo il diploma da ragioniere era entrato in banca.

Era il 1981. Godeva della piena stima e fiducia dell’amministratore delegato, che sceglieva direttamente le persone per la copertura di certe aree e posizioni. Un ragazzo a posto.

Gioviale, amante della compagnia e dello sport – giocava a calcio nel Sant’Agostino – serio ed equilibrato alla scrivania. Promettente sul lavoro e profondamente religioso. Campani iniziò la gavetta con un iter basic, venendo affiancato a una filiale.

Dopo quest’esperienza, un ufficio del personale destinava questi giovani ad attitudini più specifiche e per lui si aprì una posizione nella segreteria generale. Rispetto ad altre banche italiane, che vanno a ricercare figure esterne per ricoprire uno standing manageriale, Credem ha sempre seguito un’altra linea, come fanno certi grandi club del calcio: coltivare professionalità che fossero espressione della macchina interna.

Perciò Angelo Campani divenne responsabile di una segreteria tecnica, ovvero del sistema sottostante alla figura dell’amministratore delegato.

Campani, con dedizione e sacrificio, scalò negli anni tante posizioni: area commerciale, people management, crediti, poi il coordinamento della Business Unit Finanza e dei Servizi Crediti, Legale, Centro Servizi (Back Office) e Logistica, infine la vicepresidenza di Credemfactor, Credemleasing e Credemtel, controllate al 100% da Credem.

Se Franco Bizzocchi, l’uomo operativo della famiglia Maramotti, fu la figura che traghettò l’istituto di credito ai livelli attuali di prima banca, Campani aveva le carte in regola – caratteriali e professionali – per stare al passo di un Gruppo in cresciuta (anzi: esploso) con lui.

Fino a subentrare a Nazzareno Gregori, nel 2023, e ad assumere la carica di direttore generale.

“Era un analista molto preciso e approfondito”, lo ricorda commosso un collega. I capi capaci non vogliono a tutti i costi lasciare una propria impronta quando non ce n’è bisogno, quando è meglio continuare nel solco di una tradizione vincente.

Seguendo la strategia che fu di Bizzocchi, anche Angelo diede spazio e fiducia ai giovani.

Esattamente come era capitato a lui agli inizi della sua carriera, quando era entrato in una banca che puntava a coltivare i propri giovani talenti, che scommetteva sulla loro voglia di crescere e di mettersi in gioco.