Anghinolfi e l’affido a coppie Lgbt "Sono la figlia delle spose"

di Alessandra Codeluppi

Dal processo sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza, riemerge anche la storia di una minorenne che fu collocata nella casa di una coppia di donne omossessuali, Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni. L’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi e l’assistente sociale Francesco Monopoli devono rispondere di aver diradato gli incontri tra la bambina e i genitori naturali, "senza motivazione e impedendo lo scambio di corrispondenza e regali". Ma anche le donne conviventi sono imputate: "Hanno omesso di riferire al perito del pregresso e intenso rapporto di amicizia tra Bassmaji e Anghinolfi e della condivisione comune di iniziative per la difesa dei diritti Lgbt anche per la specifica materia degli affidi a coppie omosessuali". Le affidatarie devono rispondere anche di maltrattamenti alla bambina: avrebbero denigrato i genitori e inculcato in lei la convinzione di essere stata da loro abbandonata. Parte di questa complessa vicenda è stata ripercorsa ieri in aula dal maresciallo capo dei carabinieri Giuseppe Milano, sentito davanti al collegio presieduto dal giudice Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini. La bambina, nata nel 2007, andò in affido alla coppia il 7 giugno 2016: alle spalle c’era una separazione conflittuale tra i genitori. Rimase nella casa delle due imputate per un mese, poi passò ad altra famiglia e dal settembre 2016 per tre anni tornò da Bassmaji e Bedogni. L’inquirente spiega che l’affido risultava solo a carico della prima, e non della coppia; che al momento della presa in carico il percorso di formazione per affidatari non era stato completato; e che il termine massimo di legge per un affido era di 24 mesi, prorogabile solo in via straordinaria.

Si parla di una cerimonia di ‘nozze’ delle due imputate. Il 30 giugno 2018 scrive Anghinolfi sulla bambina: "Aveva la maglietta con scritto ‘Sono la figlia delle spose". In una chat di cui lei e Monopoli non fanno parte, qualche assistente sociale criticò la sua scelta di pubblicare un video sul matrimonio in cui compare anche la minorenne: "I confini di Federica, questi sconosciuti". Tra il 10 e l’11 ottobre 2018 al teatro Metropolis venne fissato il convegno ‘Rinascere dal trauma. Il progetto La Cura’, col contributo della Regione. Figurano l’associazione Sinonimia gestita da Bassmaj, gli interventi del Garante regionale per l’infanzia, dello psicologo Claudio Foti e di numerosi esponenti istituzionali del Pd tra cui il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Il disegno nella locandina è fatto dalla bambina, firmato con la sua iniziale K. Dal maggio 2016 Bassmaji disse ad Anghinolfi di essere favorevole ad accogliere. Il 7 giugno 2016 la minore fu collocata d’urgenza a casa delle donne. Nella relazione sulla famiglia originaria, per la quale Anghinolfi e Monopoli devono rispondere di falso, si parla di "cibo avariato sui mobili". Sostengono che lei, dopo essere stata lasciata a casa sola dalla madre, aveva detto di aver chiesto aiuto telefonico al padre e quest’ultimo le aveva suggerito di chiamare i carabinieri senza prestarle soccorso: circostanza non veritiera, secondo la Procura, perché lui avrebbe saputo della situazione solo nella tarda mattinata del 7 giugno. Pochi giorni dopo, Bassmaji riferì della rabbia della bambina, Monopoli propose di rivolgersi ai genitori per chiedere consenso al trattamento psicologico. La coppia di donne lamentò difficoltà e chiese supporto: "Noi ci amiamo molto ma non basta...Vogliamo una famiglia con cui condividere la bambina". Tra luglio e novembre 2016 l’avvocato del padre della bambina scrisse a Monopoli più volte, implorando che il padre potesse sentire e vedere la bambina: "Lui è molto sofferente".