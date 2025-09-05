Angiolini e Renga presentano ’Per Gaza’. Domani artisti e musica "anti-disumanità"

Il sabato sera del festival, giornata clou della manifestazione, sarà all’insegna di musica e parole. Quelle che il pubblico potrà ascoltare in piazza Prampolini, già sold out nei posti a sedere per l’occasione, dove le persone potranno domandarsi: possono le canzoni alzare la voce contro il massacro di civili? La poesia può diventare la voce di un popolo?

Una serata di musica e letture che entra di diritto tra i momenti più attesi dell’intera rassegna: un evento musicale pensato e cercato, dal titolo ‘Per Gaza’, con tanti artisti e nomi noti del panorama italiano, che sarà presentato da Jolanda Renga e Ambra Angiolini. Le due conduttrici sono anche autrici e ideatrici dello spettacolo, insieme a Emergency, che porterà sul palco tanti personaggi della canzone italiana, tra cui Levante, Francamente, Camilla Filippi, Maurizio Carucci degli Ex-Otago e Mirco Mariani degli Extraliscio, per una serata tra arte e musica.

"Per unire chi chiede di intervenire contro la disumanità in Palestina", dicono autrici e organizzatori. La serata si avvale del contributo di Mario Soldaini, tra i curatori del libro ‘Il Loro Grido è La Mia Voce. Poesie da Gaza’.

I posti a sedere sono esauriti ma sarà possibile comunque seguire l’evento in piedi. Inoltre, è in programma un ulteriore momento musicale, dalle 23 in piazza San Prospero, intitolato ‘Dopo Festival’, con l’animazione della musica afro-beat, reggae e folk a cura della live band Hakuna Matata.

l.m.f.