"Aniello è stato ucciso per gelosia" Ma non ci crede neppure la famiglia

di Daniele Petrone "Milan si è fatto prendere dalla gelosia, secondo me è successo qualcosa per colpa di quella donna...". Fernando Arturo Martinelli, 60enne uruguagio, oggi senza fissa dimora, abitava da un annetto nel solaio a casa di Aniello Iazzetta, il 51enne originario di Afragola (Napoli) trovato morto, col cranio spaccato in due, nella sua abitazione di via Stalingrado a Reggio, il 16 giugno 2021; decesso che però, secondo le indagini, risaliva a quattro giorni prima. Il movente dell’assassinio è ancora un giallo, ma Martinelli, ritenuto un testimone chiave, ha dato la sua versione ieri mattina in aula nella seconda udienza del processo che vede imputato il 35enne slovacco Milan Racz, accusato di omicidio volontario aggravato. Indicando Tetyana Shevchuk, fidanzata ucraina di Racz (che con lui era stata fermata al porto della Spezia, in procinto di imbarcarsi, poche ore dopo la scoperta del cadavere), come la ‘scintilla’ che avrebbe scatenato la furia dell’imputato nei confronti di Iazzetta. Un racconto però che per la difesa ha mostrato diversi punti di contraddizione e falle, tanto che l’avvocato difensore Ernesto D’Andrea ha chiesto al tribunale " di acquisire il casellario giudiziale per valutare l’attendibilità e il profilo sia di Martinelli (già pregiudicato, ndr) sia...