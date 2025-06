’Animale’, la danza di Foscarini ispirata ad Antonio Ligabue

Nel salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri stasera alle 19 va in scena "Animale", spettacolo di danza di Francesca Foscarini ispirato ad Antonio Ligabue.

Una rappresentazione inizialmente prevista allo spiaggione sul Po, a Gualtieri, che però risulta ancora in parte coperto dall’acqua del fiume.

Analizzando il pittore Ligabue e il suo interesse per il mondo animale e per l’autoritratto, "Animale" esplora la comune radice indoeuropea ane (respiro) delle parole italiane "anima" e "animale" e delle diverse varianti, come la parola greca anemos (vento), la gallese anadl (respiro), l’armena anjn (anima), quella latina animus/a (spirito, mente, anima, principio vitale).

L’appuntamento è previsto in orario pre-serale affinché il pubblico, in seguito, possa proseguire la serata alla Festa del Pozzo, dove è possibile cenare, in piazza.