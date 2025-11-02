Animale selvatico sulla strada . Feriti cinque giovani ragazzi

Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto venerdì notte in via Oliveto nel comune di Albinea. Secondo una prima ricostruzione, un 21enne (residente a Montecchio) ha perso il controllo di un’auto che guidava pare a causa dell’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico. Nell’impatto tutti e cinque gli occupanti del mezzo hanno riportato ferite lievi. Sono stati soccorsi, oltre all’autista, un 22enne, un 21enne e un 26enne residenti a Reggio e una ragazza di 23 anni di Forlì. Lo schianto è avvenuto verso mezzanotte e mezza. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Scandiano. Sul luogo è giunto anche il personale inviato dal 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. Tutti i feriti sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per le cure e i controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi. I militari dell’Arma di Scandiano hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro in via Oliveto. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente verificatosi sulle arterie della nostra provincia. m. b.