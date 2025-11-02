L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
ReggioEmilia
CronacaAnimale selvatico sulla strada . Feriti cinque giovani ragazzi
2 nov 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
Animale selvatico sulla strada . Feriti cinque giovani ragazzi

L’incidente verso la mezzanotte. Alla guida un 21enne che ha. perso il controllo del veicolo. Nessun caso grave. .

Una pattuglia dei carabinieri (foto di repertorio)

Una pattuglia dei carabinieri (foto di repertorio)

Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto venerdì notte in via Oliveto nel comune di Albinea. Secondo una prima ricostruzione, un 21enne (residente a Montecchio) ha perso il controllo di un’auto che guidava pare a causa dell’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico. Nell’impatto tutti e cinque gli occupanti del mezzo hanno riportato ferite lievi. Sono stati soccorsi, oltre all’autista, un 22enne, un 21enne e un 26enne residenti a Reggio e una ragazza di 23 anni di Forlì. Lo schianto è avvenuto verso mezzanotte e mezza. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Scandiano. Sul luogo è giunto anche il personale inviato dal 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. Tutti i feriti sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per le cure e i controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi. I militari dell’Arma di Scandiano hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro in via Oliveto. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente verificatosi sulle arterie della nostra provincia. m. b.

