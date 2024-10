Animali bloccati in acqua. Cani, gatti e lepri sopra un isolotto: salvi

È continuato anche ieri il recupero di animali rimasti bloccati in zone allagate, senza possibilità di arrivare in luoghi sicuri. I vigili del fuoco hanno recuperato una quindicina di cani, poi affidati ai canili di Bagnolo e Cadelbosco Sopra.

I cani recuperati sono stati trovati in buone condizioni di salute, pur se spaventati da una situazione per loro anomala. Sono stati consegnati ai volontari delle strutture di accoglienza. Ieri si è operato pure per recuperare alcuni gatti che erano rimasti bloccati su un isolotto all’asciutto, in un’area di campagna quasi completante allagata, per poi essere affidati ai legittimi proprietari.

Nella stessa operazione il personale del 115 ha recuperato anche delle lepri, bloccate sempre su un isolotto di terra emerso dall’acqua.

Insieme alle squadre reggiane, hanno operato anche i vigili del fuoco giunti da sedi del Veneto e del Piemonte.