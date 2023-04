Animali in spazi angusti, segnalazione delle Ggev

Oche, galli, galline, gatti, ma anche anatre, capre e un grosso montone… Animali che vivono insieme, in spazi angusti, neppure molto protetti, alla prima periferia di Guastalla, dove già in passato vi erano stati controlli e perfino sequestri di animali trovati in situazioni non certo considerate da "benessere" e dalle condizioni previste dalle leggi. Situazioni risolte in modo provvisorio, ma che non risultano essere mai state realmente condotte a una sistemazione definitiva. Come dimostrano le condizioni in cui gli animali continuano a vivere, sotto coperture di fortuna, in "ripari" che non sembrano essere degni di tale nome.

Sono state effettuate segnalazioni a più riprese alle forze dell’ordine, alle istituzioni preposte. Di recente è stato eseguito un accurato sopralluogo anche da parte delle Ggev, le Guardie giurate ecologiche volontarie. E’ emersa non solo una situazione di "affollamento" di ovini in spazi molto ristretti, ma anche uno scarico di deiezioni sulla sponda dell’adiacente canale di bonifica, con il rischio che finiscano in acqua, con conseguenze ambientali. Le Ggev hanno inviato una segnalazione all’Ufficio ambiente del Comune.

"Ma nulla è cambiato e nessuno sembra voler far nulla per risolvere la situazione", dicono alcuni residenti, che da qualche tempo sono testimoni delle condizioni "inadeguate" in cui vivono decine di animali. Una situazione che non sembra dipendere da "cattiva volontà" dei proprietari, i quali sembrano intenzionati a occuparsi degli animali in loro possesso.

