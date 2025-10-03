Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo FlotillaScontri BolognaSciopero 3 ottobreSub mortoGiunta MarcheGiro dell'Emilia
Acquista il giornale
Cronaca’Animali Intelligenti’ al Binario 49. Sarà il Trio Jazz ad aprire la scena
3 ott 2025
LARA MARIA FERRARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. ’Animali Intelligenti’ al Binario 49. Sarà il Trio Jazz ad aprire la scena

’Animali Intelligenti’ al Binario 49. Sarà il Trio Jazz ad aprire la scena

Primo appuntamento, domani alle 20, al Binario 49, con la rassegna ‘Animali Intelligenti’, cartellone di una settantina di eventi che...

Primo appuntamento, domani alle 20, al Binario 49, con la rassegna ‘Animali Intelligenti’, cartellone di una settantina di eventi che...

Primo appuntamento, domani alle 20, al Binario 49, con la rassegna ‘Animali Intelligenti’, cartellone di una settantina di eventi che...

Primo appuntamento, domani alle 20, al Binario 49, con la rassegna ‘Animali Intelligenti’, cartellone di una settantina di eventi che 36 associazioni reggiane hanno co-progettato insieme al Comune, per offrire ai reggiani teatro, musica, laboratori e arti, perseguendo un nuovo approccio al fare cultura e modalità di pianificazione condivise. Sarà il concerto di Trio Jazz ad aprire la scena, come prima di una serie di esperienze che mirano a integrare risorse e competenze del nostro territorio. Jazz e sperimentazione, a cura di Filarmonica Città del Tricolore; dalle 19 aperitivo.

Il 18 ottobre dalle 16.30, alla Scuola Veneri di via Fermi 5, ‘Intelligenza artificiale vs artigianale’, laboratorio a squadre per inventare storie (da 11 a 14 anni); ore 17, Spazio libero, laboratorio creativo con l’illustratrice Giulia Pastorino (da 7 a 10 anni), e a seguire (ore 18.30) proiezione delle animazioni in stop motion realizzate durante il laboratorio, a cura di Punto e a Capo.

Tra i prossimi appuntamenti, promossi dal neonato Ets il 25 e 26 ottobre lo Spazio Gerra ospiterà ‘Un po’ di digitale’, workshop per produzione di podcast; il 7 novembre allo spazio VR33 si terrà ‘Tutte le mani del Maffia’, evento con dj set e talk sul trentennale del Maffia.

l.m.f.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Musica