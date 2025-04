Anna Ascani e il progetto ‘Divento’. Connessione fra parola e fotografia

La giovane fotografa Anna Ascani propone all’attenzione del pubblico il progetto ‘Divento’, nato dall’autoriflessione e da una ricerca di connessione tra parola e fotografia. La mostra inaugura il 4 maggio negli spazi del circolo Arci di Barco di Bibbiano e rimarrà visitabile negli orari del circolo, fino al 9 giugno.

"Trovo molto stimolante conoscere l’etimologia delle parole, approfondire il loro significato e il potere di cui si possono riempire. Come si può dire ’avere vent’anni’ con un solo verbo o lemma? Questa è stata la sfida a cui mi sono sottoposta e in cui mi sono fatta accompagnare da sette amici, coetanei che come me attraversano questoa fase della vita".

A ognuno Anna ha chiesto una risposta, indicando una lettera iniziale di partenza differente. La parola che ha ricevuto indietro è stata la spinta fondamentale per avviare un processo di ‘traduzione’ personale in immagini, completate da sette ritratti.

Nata a Reggio Emilia 22 anni fa, Ascani frequenta il biennio 2021-‘22 di fotografia presso Cfp Bauer di Milano e attualmente studia al Dams di Bologna. "La fotografia – dice - mi accompagna dagli undici anni ed è per me un fondamentale strumento di riflessione, scoperta e analisi della natura e delle dinamiche umane." Una sua fotografia, ‘Navigare’, è conservata nell’Archivio della Fondazione I Teatri.

l. m.f.