Anna celebra i cent’anni Festa con 5 generazioni

A tavola con lei si sono ritrovate cinque generazioni di familiari ed anche il sindaco Alberto Olmi. È stato un compleanno davvero speciale quello festeggiato domenica: cento le candeline sulla torta della castellese Anna Morini, nata il 24 gennaio del 1923 ed ancora in ottima forma. Il ristorante Mandarein di Salvarano ha accolto lei ed i suoi discendenti: Anna vanta ben due trisnipoti, due bisnipoti e tre nipoti. Ha avuto due figli: Lucia, nata nel 1942, e Francesco, nato nel 1944 e da poco venuto a mancare. Entrambi sono venuti alla luce nel periodo bellico e il pranzo è stata anche l’occasione per ricordare le difficoltà nel difendere i figli dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Nonostante questo, parlando con la centenaria non si ha mai la sensazione di una persona vinta o impaurita, piuttosto di chi ha dedicato la sua vita a proteggere e mandare avanti la sua famiglia senza mai arrendersi.