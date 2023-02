Anna e Ivo salutano dopo 48 anni di lavoro

Gli storici ambulanti Sesto Severi e Anna Porfido, dopo quasi mezzo secolo, hanno terminato la loro attività di commercianti. I coniugi Sesto (noto da tutti come Ivo) e Anna vivono a Rubiera, ma sono molto conosciuti per la loro presenza in alcuni mercati nella nostra provincia e non solo. Per 48 anni hanno infatti operato come ambulanti per la vendita di abbigliamento per uomo. Con il loro furgone ogni settimana hanno partecipato ai mercati settimanali di Rubiera, Reggio, Scandiano, Novellara e Cavezzo.

Nel passato la coppia era anche presente in mercati di altri comuni. "Siamo già entrambi in pensione – spiega Severi – e ora abbiamo deciso d’interrompere la gestione della nostra attività dopo tanti anni di lavoro. In giovane età, prima di iniziare come ambulante, avevo lavorato anche in un’officina. Adesso è arrivato il momento di riposarci. Tanti sono i clienti affezionati che abbiamo incontrato in quasi 50 anni di servizio".

Severi ammette che era certamente "più facile vendere nel passato perché oggi è difficile accontentare il cliente. La situazione è soprattutto cambiata negli ultimi dieci anni a causa della concorrenza dei centri commerciali e delle vendite attraverso internet che ci hanno penalizzato. Le spese sono aumentate e i giovani non sono interessati ad intraprendere il nostro mestiere caratterizzato da tanti sacrifici". Severi ha inoltre ringraziato tutti i client". Ivo e la moglie Anna sabato scorso, in occasione del mercato di Rubiera, hanno salutato gli amici del settore. Domenica a Cavezzo hanno preso parte all’ultimo mercato prima di concludere definitivamente la loro attività.

Matteo Barca