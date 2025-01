Anna Foa e ’Le vie degli ebrei’

Riprende Finalmente Domenica: la rassegna di incontri con scrittori, storici, filosofi a cura dei Teatri. Domattina alle 11 nella Sala degli Specchi del Teatro Valli, Anna Foa presenta il suo libro "Le vie degli ebrei", in dialogo con Mirco Carrattieri. Anna Foa è una storica italiana, specializzata in storia culturale dell’età moderna e nella storia degli ebrei in Europa e in Italia. Ha dedicato la sua carriera alla memoria storica, con particolare attenzione alla Shoah. E ha insegnato Storia moderna nell’Università Sapienza di Roma. Ritrovare i luoghi degli ebrei implica guardare alla storia dell’Europa dal punto di vista di una minoranza, l’unica cui, pur con pesanti limitazioni e discriminazioni, sia stato permesso di vivere in quel mondo cristiano: in epoca medievale e moderna: entro precisi confini sociali (tra cui i ghetti), emancipati nella condizione di cittadini negli stati nazionali. Ingresso libero.