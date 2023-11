Anna Foa in sinagoga

Stamani Anna Foa, storica, ricercatrice, testimone del Novecento, appartenente a una famiglia ebraica e antifascista, da sempre impegnata a sinistra anche nel periodo del regime fascista, parla del suo libro ’La famiglia F.’. L’appuntamento è per le 11 nella Sinagoga di via dell’Aquila. Di cosa si parlerà? La storia della sinistra italiana è anche una storia di famiglia per Anna, che racconta storie di bisnonni, prozii e cugini, fino a quelle dei genitori, Vittorio e Lisa. Avvocati mazziniani e ‘internazionalisti’, suffragette e rabbini lasciano il passo ai primi socialisti, agli antifascisti di Giustizia e Libertà, ai comunisti. Come sfogliare un vecchio album… Oltre a essere in presenza, l’evento sarà anche in diretta online sui canali social di Istoreco.

Lara Maria Ferrari