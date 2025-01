Anna Menozzi, 100 anni bellissimi

Festa grande per i cento anni di Anna Menozzi, ospite della Casa di riposo Villa Anna Rosa, a Cadelbosco Sopra. L’assessore alle politiche sociali Massimo Sassi ha partecipato alla festa come rappresentante del Comune, insieme all’assessore Monica Cigni. "Un traguardo che non rappresenta solo il passare degli anni, ma è testimonianza di una vita ricca di esperienze, affetti e insegnamenti".

"La signora Anna è un esempio per tutti noi e un simbolo di quanto sia prezioso il patrimonio umano della nostra comunità", hanno dichiarato i rappresentanti delle istituzioni. Che hanno poi ringraziato il personale di Villa Anna Rosa, "sempre attento e premuroso nel creare un ambiente accogliente per i nostri anziani", ma anche i familiari di Anna, "che hanno reso questa giornata ancora più bella con la loro presenza".