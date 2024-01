Anna pronta a una nuova avventura con la Liv Alula Jayco

Una nuova squadra e attività di preparazione in Spagna per Anna Trevisi.

L’atleta di Reggiolo è passata alla Liv Alula Jayco dopo alcune stagioni alla Uae, e ora guarda al futuro.

"Sono pronta per la nuova avventura. Sono fiduciosa, non vedo l’ora di tornare in gara dopo un 2023 con qualche difficoltà, penso già ai prossimi impegni con nuovi stimoli. Dal 15 gennaio è previsto il ritiro in Spagna, che prosegue sino al 27 gennaio. Poi dal 15 febbraio il via alle competizioni. Primo appuntamento sempre in Spagna con la Settimana Valenciana, mi farò trovare pronta", afferma Anna Trevisi.

Il gruppo è completato da Caroline Anderson, Georgia Baker, Teniel Campbell, Patè D’Ambra, Mavi Garcia, Ingvild Gaskjenn, Georgie Howe, Jeanne Korevaar, Alexandra Maly, Letizia Paternoster, Rubino Roseman Gannon, Silke Smulders, Quintly Ton, Matilde Vitillo, Ella Wyllie, Urksa Zigart.

"Con obiettivi legati a un’ampia varietà di gare, abbiamo voluto con noi Anna Trevisi, che porta la sua esperienza sia per classiche di primavera che per le volate di gruppo. La sua è una presenza che sarà molto importante per Letizia Paternoster, la velocista della squadra", affermano i dirigenti della Liv Alula Jayco, formazione di respiro internazionale sbocciata dall’unione del Tam Jayco Alula con la Liv Racing TeFind sotto a bandiera della GreenEdge Cycling.

"Guardiamo all’ambiente World Tour femminile, l’organico è stato ampliato, dove ci sono sia atlete esperte come Mavi Garcia, che ha ottenuto una top ten al Tour e un podio al Giro d’Italia, che giovani, come Ella Wyllie, 21enne talento neozelandese, che amplia il nostro potenziale e vediamo come giovane stella. Pensiamo a una crescita rapida, anno dopo anno".

Anna Trevisi, classe 1992, nel 2009 si cimenta nella categoria Juniores e l’anno seguente vince l’oro europeo di categoria per la gara in linea. In seguito ha corso con Vaiano Tepso, Estado Mexico Faren, Inpa, Alè Cipollini, Uae. Ha partecipato a varie edizioni del Giro e alle classiche del Nord Europa. Per la Freccia di Reggiolo il prossimo traguardo è a Valencia, indossando la maglia della nuova squadra. m.t.