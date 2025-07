Annalisa Ferrarini incanta l’Indonesia con Puccini e Verdi

Successo in Indonesia per il soprano reggiano Annalisa Ferrarini e il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino, che accompagnati dal pianoforte di Alessandro Zilioli si sono esibiti tra scroscianti applausi il 20 giugno a Yogyakarta, nella sede locale dell’Universitas Negeri.

L’importante evento si è svolto nell’ambito di Suono Italiano, progetto promosso dal Cidim, Comitato nazionale italiano musica, ed è stato organizzato grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura a Jakarta con associazione Leone Magiera, un progetto amato e sostenuto da tempo.

"Abbiamo messo insieme il talento di due giovani cantanti come Ferrarini e Infantino e le straordinarie abilità pianistiche di Zilioli per portare qui in Indonesia uno spettacolo che ha attirato l’attenzione del pubblico locale, con un importante riscontro", dichiara Francescantonio Pollice, presidente del Comitato nazionale italiano musica.

I tre si sono esibiti sulle musiche di Donizetti, Puccini e Verdi, mostri sacri della lirica italiana. Ferrarini e Infantino hanno quindi tenuto una masterclass per gli studenti dell’Università. Il trio si è esibito anche domenica 22 giugno, alla Gedung Kesenian di Jakarta, megalopoli e capitale indonesiana.

Lara Maria Ferrari