Annegato nel fiume a 13 anni. I compagni di scuola in lacrime: "Abdul, sarai con noi per sempre"

Una giornata drammatica, quella di ieri, per i compagni di scuola del tredicenne Abdul Songne, affogato nel Secchia presso una spiaggia alle porte di Castellarano nel primo pomeriggio di sabato mentre faceva il bagno e si tuffava insieme a tre amici, compagni anche di classe. Gli allievi della 3a E della scuola media Leonardo Da Vinci di Sassuolo ieri erano distrutti e sotto choc non sono per quel banco vuoto e freddo come una lapide, ma anche perché tra loro vi sono i giovanissimi testimoni della tragedia: uno si è chiuso nel mutismo per l’impossibilità di dire a parole l’enormità del dolore, un altro porta anche nel corpo i segni della tragedia. Si è infatti rotto il braccio mentre cercava di recuperare Abdul che, però, è sparito subito nell’abbraccio gelido del fiume. La scuola e l’Ausl hanno attivato un supporto psicologico per aiutare il gruppo di adolescenti a superare la perdita improvvisa e a trovare gli strumenti per affrontare un tema enorme come quello della Morte.

Le famiglie, molto scosse, già domenica – quando la notizia si era diffusa ovunque – hanno accompagnato i figli davanti ai cancelli dell’istituto scolastico: biglietti, mazzi di fiori, lettere e disegni sono stati lasciati all’ingresso, nel luogo che Abdul frequentava da anni e dove era conosciuto per la sua buona educazione, il carattere solare e gentile. "Ciao Abdul, ti siamo grati per i momenti che abbiamo condiviso – si legge in un messaggio firmato collettivamente ‘La tua 3a E’ – Il tuo ricordo sarà sempre nei nostri pensieri. L’amicizia non muore mai anche se siamo lontani. Poteremo sempre con noi il ricordo del tuo sorriso e dei momenti vissuti insieme. Anche se non sei più con noi, il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori. Grazie per tutto quello che ci hai lasciato. Non ti dimenticheremo mai. La tua amicizia è stata un dono prezioso. Riposa in pace. Con affetto e dolore ti diciamo addio. Mancherai a tutti noi". Abdul era nato in Burkina Faso, uno degli Stati più poveri dell’Africa subsahariana.

Il padre era emigrato in Nord Italia per trovare lavoro e ricongiungersi con alcuni parenti. Una volta stabilizzata la sua posizione, nel 2021 aveva fatto arrivare anche i figli, per offrire loro un futuro migliore: istruzione, cure sanitarie e sicurezza, lontano dalla siccità, dai conflitti armati e dalla crisi umanitaria del Paese d’origine. Abdul aveva abitato a Sassuolo fino all’anno scorso, per poi trasferirsi a Fiorano Modenese. Chi conosce la famiglia, compresi i genitori dei compagni di classe, ne parla come di persone "persone veramente brave e molto premurose". Al dolore per la scomparsa del bambino, i Songne hanno reagito con composta sofferenza, pregando Allah. La salma, al contrario di quanto inizialmente previsto, è stata trattenuta: l’Ausl ha disposto l’autopsia per chiarire aspetti "diagnostici". La Procura di Reggio già nelle ore successive al recupero del corpo, lette le valutazioni del medico legale, aveva già emesso il nulla osta per la consegna del corpo dell’adolescente alla famiglia. Abdul non sapeva nuotare bene. Sabato, con i tre amici (uno di Tressano e due di Sassuolo), aveva raggiunto in bici la località conosciuta dai pescatori come ’Il Fungo’, accessibile tramite uno sterrato dalla statale 486. Si tratta di un tratto del Secchia caratterizzato da rive sabbiose scavate come canyon che si presentano come muri da cui è allettante l’idea di tuffarsi, con anse che formano specchi d’acqua apparentemente tranquilli, ma con un fondale che da pochi centimetri precipita a diversi metri di profondità.

Lasciando le bici sotto i cartelli che in quattro lingue e disegni avvertono del divieto di balneazione, gli adolescenti hanno deciso di fare il bagno. E di riprendersi con i telefonini mentre si lanciavano in acqua, per avere un ricordo da condividere. Abdul ad un certo punto si è lanciato: ha provato a restare a galla, ma è andato giù e non è più riemerso. Inutili i tentativi degli altri ragazzini di salvarlo.

A recuperarne il corpo sul fondale a 4 metri di profondità sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo due ore di ricerche che hanno coinvolto i carabinieri, la Protezione civile di Castellarano, la Croce rossa locale, e gli stessi pompieri, arrivati al "Fungo" con diverse squadre. Anche due elicotteri hanno perlustrato dall’alto il corso del Secchia, nella speranza che la corrente lo avesse trascinato a valle e lasciato su una spiaggia.