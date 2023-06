"Anni difficili ma stimolanti per noi studenti"

Annalisa Fiori*

Notte di sogni, di coppe e di campioni, notte di lacrime e preghiere". Così recita la celeberrima canzone “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. Questi giorni suonano proprio così, scanditi da ansie ma anche, soprattutto, da sogni e aspettative. L’estate che separa la fine delle superiori dall’inizio dell’Università (o di quello che verrà dopo) è un periodo sospeso, di attesa. Un ciclo di studi si è appena concluso e un altro, per molti, sta per cominciare. È un momento senza dubbio di passaggio, segnato dalla malinconia di dover lasciare un luogo che per cinque anni è stato un po’ casa, ma anche animato dalla voglia di scoprire una realtà nuova. (...)

*Maturanda 5ªA Liceo Iess